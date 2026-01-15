聯發科再推天璣9500S與8500搶市

聯發科（2454）於今日宣布，推出天璣家族新晶片9500s與天璣8500。

聯發科指出，上述兩款產品傳承多項天璣旗艦晶片先進技術，不論在性能、能效、AI、圖像處理、遊戲、連線功能等方面皆有卓越表現。

聯發科資深副總徐敬全表示，該公司已持續21季保有全球智慧手機晶片市占第一的地位。這次所發布的天璣9500s是為普及旗艦體驗而生，讓更多使用者能享受到其與全能表現，以及在同等級產品中極具競爭力的旗艦體驗；天璣8500則是專為年輕族群打造的輕旗艦行動晶片，充分展現天璣引以為傲的全大核、高能效等特色，以維持其在遊戲玩家心中卓越性能的地位。

聯發科提到，天璣9500s採用3奈米製程和全大核架構，八核GPU含1個主頻達3.73GHz的Cortex-X925超大核、3個Cortex-X4超大核、4個Cortex-A720大核。同時，天璣9500s也整合旗艦級AI處理器NPU，擁有卓越的裝置端AI性能，並針對生成式AI推理、多模態模型進行優化，以建構強大的旗艦裝置端影像、內容生成等多元能力。

至於天璣8500則採用高能效4奈米製程，其全大核架構CPU包含8個主頻最高可達3.4GHz的Cortex-A725大核，進一步提升性能和能效的表現。天璣8500搭載性能更強的八核Mali-G720 GPU，其峰值性能較上一代提升25%；而在同等峰值性能下，其功耗較上一代降低20%。