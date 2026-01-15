東典光電參與威力富增資 布局光通訊主動元件與光電半導體技術

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
東典光電新經營團隊。左起為董事長孫正強、總經理蘇立群、營運長翁誠懋、副總經理許珠寶。圖／東典光電提供
東典光電今日宣布參與威力富科技的增資案，投資金額為新台幣100萬元。此項投資為公司配合整體營運布局與中長期發展策略的重要一步，透過策略性持股，提前卡位光通訊主動元件與光電半導體技術領域，強化未來產品線延伸與技術整合能力。

東典光電長期深耕光通訊濾光片與高階光學鍍膜技術，具備光學設計、薄膜製程與模組化整合等核心能力，產品廣泛應用於資料中心高速傳輸、網通設備、衛星通訊及高能雷射等市場。近年來在既有被動光學元件基礎上，積極向光通訊器件、光路模組及跨領域應用延伸，並以「整合型光電解決方案提供者」作為中長期定位，持續擴大產品組合與市場佈局。

威力富科技為專注於三五族化合物半導體的專業代工廠，具備關鍵製程與技術能量。東典光電表示，隨著資料中心高速通訊需求持續攀升，光電半導體在產業鏈中的角色愈加關鍵。本次投資不僅有助於公司掌握前瞻技術與產業動態，更可建立長期策略合作基礎，強化公司在光通訊產業鏈中的技術深度與供應鏈韌性。

光電 光通訊

