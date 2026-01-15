台積電法說會／魏哲家：AI 續旺 2026年將強勁成長、營收估年增近三成

台積電（2330）15日召開實體法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席，魏哲家並說，由於AI應用帶動半導體產業持續暢旺，台積電2026年將又是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收估年增近三成。台積電2025年美元營收已創新高，2026年持續成長可望再創新高紀錄。

台積電2025年美元營收順利跨越千億美元關卡達到1,224.24億美元，2024年全年美元營收約為900.83億美元，美元營收年成長約35.9%，已創高，相較而言，依據公司15日釋出展望可望持續挑戰新高紀錄。

魏哲家說，台積將專注於業務基本面，以進一步鞏固競爭優勢。台積電預估2026年，晶圓代工產業將年增14%。在強勁的人工智慧相關需求以及對我們領先的特殊封裝和先進封裝技術的強勁需求的支撐下，我們有信心繼續超越行業成長。

魏哲家並說，預計2026年將是台積電另一個強勁成長的年份，並預測全年營收（以美元計）將成長近30%。人工智慧市場近期的發展動能依然非常正面。

魏哲家也說，2025年人工智慧加速成長帶來的營收已占總營收的10%以上。展望未來觀察到人工智慧模型在消費者、企業和主權人工智慧領域的應用日益廣泛。這將推動對運算能力的更高需求，從而支撐對先進製程的強勁需求。我們的客戶持續給予我們正面的展望。

此外，魏哲家也說，我們的客戶和許多雲端服務供應商也發出了強烈的訊息，並直接聯繫我們，請求提供產能以支援其業務發展。因此台積電在人工智慧這一多年發展趨勢中的使命依然。台積相信，對半導體的需求將持續保持強勁勢頭。作為晶圓代工廠，台積首要責任是全力支持客戶，提供最先進的技術和必要的產能，幫助他們釋放創新潛力，以因應長期市場需求結構性成長。台積電與客戶緊密合作，共同規劃產能。這一過程持續進行。

此外，隨著製程技術複雜性的增加，魏哲家也說，我們與客戶的合作時間現在至少提前2到3年。正如我們之前所說，台積電內部採用一套嚴謹的產能規劃體系，從自上而下和自下而上兩個面向評估市場需求。我們著眼於整體可因應的發展趨勢，並根據評估結果確定合適的產能建設，持續準備提升產能，並增加資本支出，以便更好地支持客戶。