台積電法說會／超預期！預估今年資本支出飆新高 達520-560億美元

台積電（2330）15日召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席，台積電並釋出展望，公司預估今年資本支出飆新高達520-560億美元，引發市場驚呼，超越先前法人預估約在450-500億美元區間，台積電說明，持續投入先進製程與研發，先進製程成本上漲也帶來挑戰，不過公司處於資本密集產業最重要的責任是支持客戶的成長。

台積電說明，預計到2026年，我們的折舊費用將年增近10%（接近20%），主要原因是將大力推進2奈米技術。即便我們在2026年投入如此規模的資本支出以投資未來成長，我們仍將致力於為股東帶來獲利成長。

台積電強調，台積電最重要的責任是支持客戶的成長。我們始終視客戶為合作夥伴。話雖如此，我們身處在資本密集產業，光是過去五年資本支出就高達1,670億美元，研發投入也達到了300億美元。因此，對於台積電而言，在持續投資前沿、特種和先進封裝技術以支持客戶成長的同時，獲得可持續的健康回報至關重要。

黃仁昭也說，如今，由於領先節點成本的不斷上漲，我們面臨日益嚴峻的製造成本挑戰。例如，由於工具成本不斷上漲，製程複雜性也隨之增加，因此，每月生產一片N2製程晶圓所需的資本支出遠高於生產3奈米製程晶圓所需的資本支出。A14製程的每單位晶圓的資本支出成本將會更高。此外全球製造規模的擴張也帶來了額外的成本挑戰。