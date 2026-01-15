看好台灣OTT市場持續成長 中華電信訂下雙位數成長目標

中華電信今（15）日宣布，與Disney++展開新一波合作。對於中華電信今年OTT業務發展策略，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海指出，「出海」是今年中華電信影視布局很重要的方向，預期今年可以看到，中華電信也看到台灣OTT市場還在成長，中華電信也對OTT業務訂下了Double digits（雙位數）的成長目標。

中華電信繼日前宣布與迪士尼共同為行動、寬頻、影視用戶推出Disney+專屬優惠，今日再宣布，於北、高兩地打造迪士尼主題門市，即日起開放粉絲朝聖，活動亦同步公開申辦指定方案即可參與滿滿迪士尼抽獎好禮。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海與華特迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂，今日連袂出席台北南區服務中心主題店為該活動揭開序幕。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電信持續深耕家庭市場，很開心能與迪士尼合作為客戶創造多贏模式，除了以本土最受歡迎的OTT Hami Video搭配Disney+豐富內容，加上中華電信5G行動及固網寬頻優異的網路品質定能提供觀眾最佳觀影體驗，更相信透過雙方資源的結合，未來將為消費者不斷提供驚喜，打造最優質的數位及影視娛樂生活。

華特迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂表示，Disney+ 是精采故事之所在。「過去幾年來，我們已在亞太地區建立深厚的粉絲基礎與活躍社群，而台灣是迪士尼的核心市場之一。從迪士尼的經典品牌與角色故事，到獲獎無數的全球娛樂內容與亞太原創作品，我們致力於提供粉絲所喜愛的各式娛樂饗宴。藉由這次與中華電信的合作，台灣的粉絲們可以用更輕鬆的方式暢享迪士尼世界級的故事與優質的亞太內容，盡在Disney+。」

對於此次與Disney+合作，胡學海指出，家庭市場仍是中華電信長期深耕的核心，透過與國際內容平台合作，持續擴大內容吸引力與用戶黏著度。

中華電信目前擁有MOD與Hami Video兩種應用，胡學海表示，這兩種應用分別應對不同使用場景與族群。從用戶結構來看，MOD仍以家戶固定收視為主，ARPU（每用戶貢獻度）相對較高，但受限於IPTV技術與整體市場趨勢，客戶數策略以「維穩」為主；而Hami Video這種OTT應用，因為具備隨時隨地觀看的彈性，成長潛力仍被內部視為重要動能，因此，在OTT業務上仍設定雙位數成長的目標。