快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

好到破表！台積電去年第四季EPS達19.5元優於預期、毛利率為62.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

世界先進辦愛心餐會 方略：2026就一個字 AI、半導體需求看爆炸性成長

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
世界先進董事長方略。記者季相儒／攝影
世界先進董事長方略。記者季相儒／攝影

晶圓代工廠世界先進（5347）15日舉辦世界先進公司愛心餐會，董事長方略表示「2026年簡單就是一個字：AI」，並形容AI浪潮「勢不可擋、不可逆」，看好在全球AI資料中心、伺服器、雲端與連結性投資持續加碼帶動下，2026年半導體需求將呈爆炸性成長。

針對成熟製程展望，方略董事長指出，一方面高階製程產能「很滿」帶來排擠外溢效應，另一方面AI也推升高效能IC與分離式元件（Discrete）需求，且因高效能要求提升，用量「本身也在增加」，在雙重動能帶動下，成熟製程端需求依然強勁，尤其電源管理IC與Discrete更為明顯。

談到代工龍頭台積電（2330）與世界先進的合作，方略董事長表示，台積電與世界先進長期維持策略合作關係，相關設備購置有助產能提升、改善成本效益，甚至對公司體質改善也有幫助，且合作會持續；他並指出，相關成效今年將逐步發酵。

在新加坡12吋新廠進度上，方略董事長說明，VSMC新廠建置與進機台進度順利、部分甚至超前，目前已進駐逾百台機台並持續裝機，目標今年年中具備送樣能力，並以2027年第1季達到量產準備度為方向，客戶需求與規劃也大致掌握中。至於代工價格議題，他強調將以與客戶的夥伴關係共同面對市場競爭，若供應鏈獲利率改善，也願與客戶一起合作處理、共享成果。

董事長 世界先進 台積電

延伸閱讀

台積電最後一盤爆5,096張賣單、收1,690元 法說會前1,700元失守

為不副署、台積電赴美彈劾總統 綠：理由莫名其妙

與台積電一同成長的封測股─精材

台積電資本支出大家猜！專家指「物理AI」大戲未上場 爆發時間點非今年

相關新聞

台積電去年第4季每天賺進逾56億元 寫下歷史最賺的一季

從台積電 （2330） 今日公布2025年第4季財務報告，合併營收約1兆460億9千萬元，稅後純益約5057.4億元，每...

工研院：AI 將逐步走入生活 引領消費產品革命

今年CES展上，展示出更多消費應用端產品，其中影像體驗朝向更沉浸、更智慧發展，RGB Mini-LED 與 Micro ...

台積電法說會／超預期！預估今年資本支出飆新高 達520-560億美元

台積電（2330）15日召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席，台積電並釋出展望，...

看好台灣OTT市場持續成長 中華電信訂下雙位數成長目標

中華電信今（15）日宣布，與Disney+展開新一波合作。對於中華電信今年OTT業務發展策略，中華電信個人家庭分公司總經...

世界先進辦愛心餐會 方略：2026就一個字 AI、半導體需求看爆炸性成長

晶圓代工廠世界先進（5347）15日舉辦世界先進公司愛心餐會，董事長方略表示「2026年簡單就是一個字：AI」，並形容A...

台積電法說會／預估今年首季營收再創高、達約346-358億美元 季增逾4%

台積電（2330）15日召開實體法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席，台積電並釋出展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。