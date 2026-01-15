世界先進辦愛心餐會 方略：2026就一個字 AI、半導體需求看爆炸性成長

晶圓代工廠世界先進（5347）15日舉辦世界先進公司愛心餐會，董事長方略表示「2026年簡單就是一個字：AI」，並形容AI浪潮「勢不可擋、不可逆」，看好在全球AI資料中心、伺服器、雲端與連結性投資持續加碼帶動下，2026年半導體需求將呈爆炸性成長。

針對成熟製程展望，方略董事長指出，一方面高階製程產能「很滿」帶來排擠外溢效應，另一方面AI也推升高效能IC與分離式元件（Discrete）需求，且因高效能要求提升，用量「本身也在增加」，在雙重動能帶動下，成熟製程端需求依然強勁，尤其電源管理IC與Discrete更為明顯。

談到代工龍頭台積電（2330）與世界先進的合作，方略董事長表示，台積電與世界先進長期維持策略合作關係，相關設備購置有助產能提升、改善成本效益，甚至對公司體質改善也有幫助，且合作會持續；他並指出，相關成效今年將逐步發酵。

在新加坡12吋新廠進度上，方略董事長說明，VSMC新廠建置與進機台進度順利、部分甚至超前，目前已進駐逾百台機台並持續裝機，目標今年年中具備送樣能力，並以2027年第1季達到量產準備度為方向，客戶需求與規劃也大致掌握中。至於代工價格議題，他強調將以與客戶的夥伴關係共同面對市場競爭，若供應鏈獲利率改善，也願與客戶一起合作處理、共享成果。