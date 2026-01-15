中華電信看好 OTT TV 付費市場持續成長 用戶數二位數成長

中華電信（2412）近年強打OTT TV，除自家Hami Video，更攜手國際OTT TV平台業者Netflix、Disney+策略合作，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海認為，攜手國際業者策略合作，提供用戶多元選擇，拉抬OTT TV訂閱滲透率，加上今年WBC、世足賽以及亞運三大賽事，可望推升用戶數有二位數成長。

雖說近期有報告指出OTT TV付費市場成長趨緩，但胡學海表示，從中華電信自家數據觀察，OTT TV付費用戶仍持續成長。

胡學海表示，目前中華電信影視雙平台Hami Video及MOD用戶數約300萬，其中，MOD維持200萬戶，Hami Video用戶約100萬。

胡學海指出，持續深耕內容及影音平台，除自家OTT TV平台Hami Video外，也希望跟好的國際優質平台（Netflix、Disney+）合作，互相拉抬，提升用戶訂購OTT TV的滲透率。

中華電信指出，今年有三大重要運動賽事，包含WBC（世界棒球經典賽）、世足賽以及亞運等，加上持續引進豐富內容，以及與國際OTT TV平台合作，可望拉抬用戶數及平均帳單金額（ARPU），用戶數可望有二位數成長。