中華電信、迪士尼強強聯手 搶進行動、寬頻、影視市場

中華電信（2412）繼日前宣布與迪士尼共同為行動、寬頻、影視用戶推出 Disney++ 專屬優惠，15日再宣布於北高兩地打造迪士尼主題門市即日起開放粉絲朝聖，活動亦同步公開申辦指定方案即可參與滿滿迪士尼抽獎好禮。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海與華特迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂，連袂出席台北南區服務中心主題店為該活動揭開序幕。

中華電信指出，與迪士尼強強聯手，不僅提供消費者Hami Video及Disney+豐富內容，滿足多元收視及飆網追劇需求，更持續深耕家庭市場，為客戶提供闔家共享、歡樂加倍的優質娛樂體驗及服務。此次結合迪士尼全球多元的業務範疇，活動期間申辦指定方案即可抽美國迪士尼寵粉行程與其他迪士尼好禮。

胡學海表示，中華電信持續深耕家庭市場，攜手迪士尼合作為客戶創造多贏模式，除了以本土最受歡迎的OTT Hami Video搭配Disney+豐富內容，加上中華電信5G行動及固網寬頻優異的網路品質定能提供觀眾最佳觀影體驗，更相信透過雙方資源的結合，未來將為消費者不斷提供驚喜，打造最優質的數位及影視娛樂生活。

陳永樂表示，「Disney+ 是精采故事之所在。過去幾年來，我們已在亞太地區建立深厚的粉絲基礎與活躍社群，而台灣是迪士尼的核心市場之一。從迪士尼的經典品牌與角色故事，到獲獎無數的全球娛樂內容與亞太原創作品，我們致力於提供粉絲所喜愛的各式娛樂饗宴。藉由這次與中華電信的合作，台灣的粉絲們可以用更輕鬆的方式暢享迪士尼世界級的故事與優質的亞太內容，盡在Disney+」。

Disney+係華特迪士尼公司旗下的旗艦級直營串流服務，擁有迪士尼（Disney）、皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、星際大戰（Star Wars）、國家地理（National Geographic）和Hulu等六大品牌強檔內容，提供適合所有觀眾收看的經典故事和獨家原創作品。

中華電信表示，即日起，中華電信用戶訂閱指定方案，可盡情欣賞Disney+多元品牌故事與亞太在地內容。訂閱戶絕不能錯過的精采片單，包括話題不斷的現象級迪士尼強檔動畫《動物方城市》與《動物方城市+》等系列作品，以及未來陸續上線精彩可期的院線強檔電影；此外，由玄彬、鄭雨盛主演的年度大作《韓國製造》即將迎來大結局，該劇一開播即衝上台灣、韓國連日霸榜Disney+收視第一；在台北電影節試映即獲好評的《凶宅專賣店》，集結金鐘視帝李銘順、范少勳及金馬新人陳姸霏主演。

自2021 年起，華特迪士尼公司開始在亞太地區為Disney+製作原創內容，至今已在平台上推出超過155部包括日劇、韓劇以及日本動漫等亞太原創作品。