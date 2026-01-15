鴻海研究院前瞻鈣鈦礦技術獲 Nanoscale Advances 2025年論文獎

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海研究院半導體研究所長郭浩中（右）與西雅圖華盛頓大學波音-莊臣講座教授（Boeing-Johnson Endowed Chair）與材料科學及工程學系系主任，香港城市大學研究團隊領導教授之一任廣禹教授（左）合影於鈣鈦礦太陽能電池相關研討會，象徵雙方在先進能源材料領域的緊密合作。鴻海／提供
鴻海（2317）旗下鴻海研究院再度展現創新實力，透過AI輔助開發新穎前瞻鈣鈦礦材料技術，大幅提升鈣鈦礦太陽能電池的穩定性與量子點發光效率，為再生能源與光電應用注入強大動能。本次研究成果不僅發表於《Nanoscale Advances》頂尖期刊，更獲選為2025年論文獎得主，代表其對鈣鈦礦量子點發光機制與光電應用的洞見與貢獻。

鈣鈦礦太陽能電池具備高轉換效率、低溫製程與可撓、可透明等設計彈性，能以較低成本實現大面積製造，並可與矽電池形成高效率疊層結構。這些特性使其在太空與低軌衛星、再生能源、建築整合型太陽能、車用電子、物聯網等產業具備廣泛應用潛力，對能源轉型與永續發展具有重要影響。

此突破首先由鴻海研究院半導體所所長暨陽明交大講座教授郭浩中所長與研究團隊，攜手陽明交大相關研究人員共同完成鈣鈦礦量子點與電漿子奈米粒子整合技術，實現光致發光性能提升。最新研究論文《Enhancing photoluminescence performance of perovskite quantum dots with plasmonic nanoparticles: insights into mechanisms and light-emitting applications》已正式刊登於全球權威期刊《Nanoscale Advances》，展現鈣鈦礦量子點在發光機制與應用上的創新註，並榮獲該期刊2025年論文獎（Nanoscale Advances 2025 Paper Prize），突顯其在奈米材料領域的重大貢獻。

《Nanoscale Advances》由英國皇家化學會（Royal Society of Chemistry）出版，是奈米科學與技術領域的權威期刊，深受全球學術界與產業界重視，影響因子高達4.7，位居奈米材料與化學領域頂尖地位。

此外，鴻海研究院半導體所與香港城市大學研究團隊合作，開發新穎技術以穩定鈣鈦礦太陽能電池，實現另一重大技術突破。最新研究論文《A Bimolecular Co-Anchoring Strategy for Constructing Hydrogen-Bond Networks to Stabilize Perovskite Solar Cells》已獲全球權威期刊《Advanced Energy Materials》正式接受，展現更先進的鈣鈦礦材料技術與太陽能電池的創新應用，論文詳情將於近期上線。

《Advanced Energy Materials》由Wiley出版，是能源材料領域的權威期刊，深受全球學術界與產業界重視，影響因子高達26，位居材料科學與能源領域頂尖地位，突顯此研究在鈣鈦礦太陽能電池穩定策略的重大貢獻。

延續鈣鈦礦材料技術的基礎，透過AI輔助實現量子點發光增強與太陽能電池穩定策略，有效抑制材料降解，提升長期穩定性與光電轉換效率。相較於傳統方法，此技術操作更簡便、成本更低，並支援高效能再生能源與光電應用，為綠色科技、人工智慧及永續發展提供高效、低功耗解決方案。

此項新穎前瞻材料技術大幅降低了系統複雜度與能耗，為產業應用帶來更具競爭力的架構。鴻海在鈣鈦礦材料與能源領域的領先地位，也為未來再生能源、AI運算及高效光電系統奠定堅實基礎，期待這項技術能加速推動綠能轉型及永續發展的普及化。

Nanoscale Advances 2025 Paper Prize 獲獎公告。本次論文獎，僅從2024年約600篇發表論文中嚴選出1篇獲獎論文及2篇亞軍，凸顯獲獎之難得與在奈米科學領域的卓越貢獻。鴻海／提供
Nanoscale Advances 2025 Paper Prize 獲獎公告。本次論文獎，僅從2024年約600篇發表論文中嚴選出1篇獲獎論文及2篇亞軍，凸顯獲獎之難得與在奈米科學領域的卓越貢獻。鴻海／提供

