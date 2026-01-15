宏碁 Predator League 2026於新德里落幕 2027年決賽移師越南

宏碁（2353）亞太最具規模的實體電競賽事—亞太區Predator League 2026印度總決賽（APAC Predator League 2026）於新德里圓滿落幕。為期兩天的高張力賽事、現場娛樂表演與沉浸式電競體驗，於Bharat Mandapam會議中心精彩登場，吸引來自亞太14個地區的頂尖電競戰隊、數千名玩家與粉絲齊聚一堂，共同見證這場令人難忘的電競盛會。

宏碁於典禮現場並宣布下一屆將移師越南，初賽賽事將在今年下半年於各區熱血開戰，預計於2027年初再掀精彩決賽戰局。

今年活動現場總觀眾人數達4,000人，出席本次活動的貴賓包括宏碁泛亞營運總部總經理Andrew Hou、宏碁印度總裁暨董事總經理Harish Kohli，亦榮幸邀請到印度安得拉邦政府運輸、青年服務與體育部部長Shri Mandipalli Ramprasad Reddy蒞臨現場，為賽事增添光彩。

在兩天緊湊刺激的賽程中，最終由來自馬來西亞的Myth Avenue Gaming 奪下《DOTA 2》總冠軍，而越南的Fancy United Esports則於《VALORANT》項目中稱王，兩場決賽皆呈現出高水準且令人屏息的精彩對戰。亞軍方面都是由印尼隊伍奪得，《DOTA 2》是Rekonix，《VALORANT》則由Boom Esports獲得。冠軍隊伍各自抱回65,000美元 獎金，亞軍隊伍則各獲得20,000美元。

除了賽事本身，活動亦透過強大的音樂表演陣容，全面點燃現場氣氛。首日由Nikhita Gandhi熱力開場，隨後由KRSNA帶來震撼壓軸演出；第二天則由Asees Kaur揭開序幕，並以Raftaar的最終演出畫下完美句點，成功將電競、音樂與粉絲能量融合，充分展現Predator League的精神。

現場同時設置多個Predator體驗專區，展示宏碁最新的AI電競筆電與桌機、VR遊戲體驗、創作者專區、技巧挑戰區、電競迷你賽與互動展示攤位。學生、網紅、創作者與家庭踴躍參與，讓整體活動宛如電競嘉年華，體驗不僅止於比賽本身。活動中亦展出宏碁於拉斯維加斯發表的最新產品。