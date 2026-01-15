宏碁於美國 PC 市場 去年第4季成長動能居冠

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）於2025年第4季在美國個人電腦市場成長動能表現亮眼，季增率達33.7%，不僅為前五大品牌中最高，更遠高於業界均值8%。回顧全年表現，宏碁個人電腦亦以5.3%市占率位列前五，展現品牌於美國市場的穩健成長與競爭力，未來也將持續鞏固並拓展市場版圖。

除了市場表現亮眼，宏碁也積極布局創新應用，持續將AI技術導入旗下產品線，回應市場對高效能與智慧運算的需求。近日更於美國拉斯維加斯發布多款新品，其中便包括多款Copilot+ PC筆電及AI迷你工作站，鎖定行動工作者、專業創作、企業與進階運算等需求，持續強化於美國市場的產品競爭力。

