台積電財報／2025年第4季每股盈餘19.5元

台積電（2330）15日公布2025年第4季財務報告，合併營收約1兆460億9千萬元，稅後純益約5,057億4千萬元，每股盈餘為19.5元（折合美國存託憑證每單位為3.14美元）。

與去年同期相較，2025年第4季營收增加20.5%，稅後純益與每股盈餘皆增加35%。與前一季相較，2025年第4季營收增加5.7%，稅後純益則增加11.8%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2025年第4季營收為337.3億，較去年同期增加25.5%，較前一季增加1.9%。

2025年第4季毛利率為62.3%，營業利益率為54%，稅後純益率則為48.3%。

3奈米製程出貨佔台積公司2025年第4季晶圓銷售金額的28%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的35%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的14%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的77%。