快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

好到破表！台積電去年第四季EPS達19.5元優於預期、毛利率為62.3%

Gemini 個人化智慧服務測試版在美國上線 為個人提供量身協助

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google Labs、Gemini暨AI Studio副總裁Josh Woodward在官方部落格公告，Gemini 的「個人化智慧服務」（Personal Intelligence）正於美國推出測試版，能安全地連結Gmail、Google相簿等應用程式，為用戶提供量身打造的協助。

Google指出，開啟此功能後，用戶可以完全掌控要連結哪些應用程式，每一個連結都能讓體驗再升級。只需一個步驟，就能串聯Gmail、Google相簿、YouTube和Google搜尋，並將流程設計得簡單安全。

Google指出，「個人化智慧服務」有兩大核心優勢，包括跨來源的推理能力，以及從電子郵件或照片中擷取特定細節來回答問題的能力。它通常會結合這兩者，跨足文字、照片和影片，提供量身打造的答案。

Josh Woodward舉例，透過「個人化智慧服務」連結各個應用程式後，日常生活變得輕鬆許多。例如兩週前汽車要換輪胎，但他不清楚輪胎尺寸。透過詢問Gemini，它參考Google 相簿中全家公路旅行的照片，主動建議了不同的選項，一款適合日常駕駛，另一款則適合全天候路況，並列出了每款輪胎的評價和價格。最後也提醒車主車號和車款，順利完成更換輪胎。或是透過分析Gmail和相簿中家人的興趣和過去的旅行，建議旅遊行程和可打發時間的遊戲。

Google強調，針對敏感主題設有防護機制，例如避免對用戶的健康等敏感數據做出主動假設，如果用戶主動詢問，才會討論這些數據。希望確保用戶掌控自身資料安全，並避免用Gmail收件匣或Google相簿圖庫來訓練模型。僅使用有限的資訊（例如 Gemini 中的特定提示詞和模型的回應）來訓練，以隨時間改善功能。

Google Gmail 照片

延伸閱讀

川普政府對特定半導體課徵25%關稅 美東時間1月15日起實施

王定宇指AIT肯定軍購特別預算打臉民眾黨 黃國昌反嗆角色認知錯亂

彭博：陸與委內瑞拉、美國官員談判 望先前對委國貸款獲保障

【即時短評】日本殷鑑不遠 台積電赴美設廠符合美利益卻傷台

相關新聞

台積電去年第4季每天賺進逾56億元 寫下歷史最賺的一季

從台積電 （2330） 今日公布2025年第4季財務報告，合併營收約1兆460億9千萬元，稅後純益約5057.4億元，每...

工研院：AI 將逐步走入生活 引領消費產品革命

今年CES展上，展示出更多消費應用端產品，其中影像體驗朝向更沉浸、更智慧發展，RGB Mini-LED 與 Micro ...

台積電法說會／超預期！預估今年資本支出飆新高 達520-560億美元

台積電（2330）15日召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席，台積電並釋出展望，...

看好台灣OTT市場持續成長 中華電信訂下雙位數成長目標

中華電信今（15）日宣布，與Disney+展開新一波合作。對於中華電信今年OTT業務發展策略，中華電信個人家庭分公司總經...

世界先進辦愛心餐會 方略：2026就一個字 AI、半導體需求看爆炸性成長

晶圓代工廠世界先進（5347）15日舉辦世界先進公司愛心餐會，董事長方略表示「2026年簡單就是一個字：AI」，並形容A...

台積電法說會／預估今年首季營收再創高、達約346-358億美元 季增逾4%

台積電（2330）15日召開實體法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席，台積電並釋出展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。