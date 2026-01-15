快訊

卡位八里淡水生活圈！7-ELEVEN 雙北首間「Fresh橋港門市」來了

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
卡位八里淡水生活圈！7-ELEVEN雙北首間「Fresh橋港門市」來了。7-ELEVEN／提供
卡位八里淡水生活圈！7-ELEVEN雙北首間「Fresh橋港門市」來了。7-ELEVEN／提供

看準淡江大橋於今年年中通車後，淡水、八里兩岸生活圈將加速成形，7-ELEVEN 搶先卡位布局，於八里中山路商圈打造雙北首間Fresh店型「Fresh橋港門市」，整合蔬菜水果、冷藏、冷凍等逾百項生鮮類別商品，並導入IP專區、!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR、果汁BAR、哈燒專櫃等多元複合服務，成為7-ELEVEN Fresh店型全台第七間門市，全面滿足在地居民日常採買、鄰近學生餐食點心及觀光人流遊逛選購等多元情境，更強化八里左岸商圈生活便利性。

「Fresh橋港門市」從2025年聖誕夜起試營運、1月3日正式開幕，在精準商圈定位及單店優惠帶動下，開幕首周業績累計逾七位數，表現超乎預期，以生鮮蔬果、IP商品、CITY CAFE、烘焙等類別最受青睞，成功以「高質感生鮮採購」及「熱門IP收藏」滿足在地商圈需求。7-ELEVEN觀察，「Fresh橋港門市」門市鄰近住宅型商圈，以家庭客群為消費主力，商品結構以水果銷售動能最強，試營運三週以來韓國麝香葡萄銷售已突破2,000組，其他如日本九州草莓、祕魯藍莓、智利櫻桃、山形蘋果及有機蔬菜、進口起司等亦穩定成長。

7-ELEVEN觀察，近兩年追星經濟、配件蒐藏與盒玩盲抽帶來的未知驚喜體驗，逐漸成為年輕世代的社交話題與消費日常，而這群數位原住民習慣透過社群曬娃打卡、開箱分享，互相敲碗擴散話題，更催化出消費者主動「巡店蒐藏」的社群消費熱潮。掌握新世代消費心理，7-ELEVEN全新整合既有商品結構並擴大規模推出「IP專區」，由野獸國、TOP TOY兩大品牌領軍，以「盒玩」、「公仔肖像」、「動漫」三大主軸集結限定商品，價格帶涵蓋99元至999元，「Fresh橋港門市」更整合20台IP專區貨架，為八里淡水商圈創造前所未有的挖寶遊逛樂趣。

