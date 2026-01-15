台積電資本支出大家猜！專家指「物理AI」大戲未上場 爆發時間點非今年

台積電（2330）法說會將在15日盤後登場，「Harvey的賽道思維」在Dcard以「2027之後的物理AI才是真正的大戲」為題發文指出，真正看懂產業的人，會把視線放得更遠，而不僅是看明年的訂單、今年的數字，近期若發現設備股的股價創新高，卻又擔心算力泡沫，那是把未來真正的需求低估了，Harvey的賽道思維看完均鴻資本執行長、前台積電工程師沈萬鈞的訪談，為大家整理出5個最有用的觀點。

第一、十年一遇的不是算力，而是「終端需求」真正起來

台積電內部評估，物理AI帶動的半導體產值，可能是現在的8倍。現在看起來好像OpenAI在燒錢、電不夠，但現在是建設期，下一段才是普及期，就像 4G/5G 初期蓋基地台，燒錢燒很兇，但應用端還沒完全跑起來，真正的爆發點在2027–2028。

第二、台積電2026不是看單年CapEx，是看「長線強度」

市場都在猜2026 年（Capital Expenditure，資本支出）是450億還是500億，但沈萬鈞說真正重要的是，「3年1500億美金」這種投資強度能不能維持。

另外，美國廠的擴張比很多人想得更積極，原本規劃9座，現在市場在傳可能擴到12座（再加2座先進製程+1座封裝），雖然蓋第一座時最辛苦，但一旦生態鏈建立（工班、水電、廠務），第二座開始效率會快很多，真正可怕的是「速度一旦起來」的那一段。

三、真正的瓶頸不是GPU，是「記憶體牆」（Memory Wall）

ChatGPT想20秒還可以等，但自駕車想0.2秒就出事了，物理AI的關鍵是極低延遲的即時反應，所以瓶頸不只在運算晶片，而是在「資料能不能跟得上」，也因此，連DDR5、一般伺服器DRAM，甚至NAND Flash都可能被拉動，「現在最緊的，是記憶體，不是只有GPU」。

四、外溢效應：高階吃肉，低階也會雨露均霑

這一段其實是台股投資者最容易「吃到」的結構性機會，當台積電把資源高度集中在先進製程（不做8吋、不做低階）、甚至低階測試也逐步淡出，市場就會出現外溢，意即成熟製程的訂單外流給二線廠，低階測試外流給其他封測與測試廠，記憶體與模組缺口，讓原本邊緣的公司突然變成受惠者。

五、趨勢可以抱，但槓桿要降：看三個警訊就好

台股盤面熱不熱，不要只看3萬點。Harvey的賽道思維認為，要緊盯台股成交量破兆（當沖變多、情緒變熱）、外資長期賣超（Fund Flow的結構問題）及交易過度集中（電子比重、台積電權重過大），可以抱趨勢，但槓桿要降、節奏要穩。