實體 AI 進入加速落地階段 將嘉惠機器人科技供應鏈

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

百達投顧指出，四大晶片大廠的策略布局顯示，2026年被市場視為實體人工智慧（AI）從概念走向規模化與商業化應用的關鍵元年。隨著實體AI進入加速落地階段，建議投資人可提前布局機器人科技相關供應鏈，把握長期結構性成長契機。

百達投顧指出，在2026年美國消費電子展（CES），輝達、超微、英特爾與高通等四大晶片巨頭齊聚展場，發表最新核心技術。輝達執行長黃仁勳更預示「機器人的ChatGPT時代來臨」，指出支撐實體AI發展的關鍵技術逐步成熟。

百達機器人科技策略團隊表示，機器人科技是實體AI發展中最具落地性的應用場景之一，投資布局上，重點放在支撐機器人、自動化與設備升級的半導體、感測器與運算晶片供應鏈。

百達機器人科技基金是全球最大的機器人主題型基金，到2025年底的規模達117億美元，聚焦兼具技術深度與產業落地潛力的企業，投資涵蓋企業流程自動化、工廠自動化與促成科技等關鍵領域。

機器人 科技 AI

