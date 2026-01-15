凌羣攜手思科打造全台首座劇院級沉浸式 AI 視訊會議體驗中心

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
凌羣攜手思科打造全台全台首座劇院級沈浸式 AI視訊會議體驗中心, 1/15上午舉辦剪綵儀式。照片左起思科大中華區副總裁暨合作夥伴事業部總經理周丹,凌羣電腦總經理劉瑞隆，思科大中華區副總裁暨台灣總經理林岳田及凌羣電腦市場暨產品行銷事業群副總經理李振寰。圖／業者提供
因應 AI 成為企業營運與跨國協作的關鍵能力，凌羣電腦15日宣布攜手全球網通領導廠商思科（Cisco），打造全台首座以「劇院級影音品質」為核心的沉浸式 AI 協作示範場域──「凌羣沈浸式 AI 視訊會議體驗中心」正式啟用，成功串聯了台北、新竹、桃園、台中、台南、高雄及泰國等多個據點，同時支援政府「數位青年 T 大使計畫」，成為台灣企業推動 AI 協作與數位人才培育的重要示範。

啟用儀式於凌羣台北總公司舉行，透過全新思科高效能視訊會議系統，與全台各地分公司、泰國分公司、各地 T 大使基地及微軟示範會議室同步連線。儀式由凌羣電腦總經理劉瑞隆與思科大中華區副總裁暨台灣總經理林岳田與思科大中華區副總裁暨合作夥伴事業部總經理周丹共同啟動，象徵凌羣正式邁入以 AI 為核心的全球智慧協作新里程碑。

凌羣電腦總經理劉瑞隆表示：「AI 協作已成為企業全球化的基本配備，凌羣希望讓每一次跨域連線，都能像在同一場域面對面討論。」因此，團隊歷時一年半，與思科深度合作，完成台北總公司及新竹、台中、台南、高雄等多處智慧會議空間建置，全面導入先進視訊設、吸頂式麥克風與會議環控系統，無論小型會議室、中大型會議空間或可容納35 人以上的大型簡報場域，均能依需求量身打造，確保跨地會議的清晰度、穩定度與互動品質。

思科長期投入 AI技術研發，使視訊會議系統具備臉部識別、影像智慧追焦、聲音聽聲辨位等功能，可自動辨識並聚焦發言者，營造如同面對面交流的臨場感，並透過 AI 助手自動產出會議摘要；思科視訊同時具備AI消除人聲以外噪音與優化現場人聲音量保持一致、支援跨平台整合，可彈性連接Microsoft Teams、Zoom、Google Meet 等主流會議平台，並支援 Webex 與 Teams / Zoom 的雙平台註冊架構，企業無須重複建置設備，即可同時滿足內部協作與跨企業會議需求；同時採用高標準加密與安全通道，全面強化企業會議安全性，協助企業在確保資安的前提下突破平台限制，實現真正的跨系統、跨域無縫協作。

思科大中華區副總裁暨台灣總經理林岳田表示：「本次與凌羣的深度策略合作，不僅展現了思科對台灣數位轉型與人才培育的長期承諾，更以 AI、視訊協作及資安三大核心技術，共同打造全台首座劇院級沉浸式 AI 視訊會議體驗中心。這座中心成功串聯台灣各地與國際據點，推動跨域、跨平台的智慧協作新模式，為企業與政府單位提供高效、安全且具延展性的數位協作環境。未來，思科將持續攜手台灣的AI生態系，積極響應『台灣 AI 新十大建設』政策，協助各界突破空間與技術限制，加速創新、提升全球競爭力。」

在凌羣電腦專業的系統整合實力下，視訊設備、環控及影音規劃、AI 降噪技術與跨平台整合，形成可即刻上線、穩定運作的企業級協作解決方案，並成功應用於數發部「數位青年 T 大使計畫」，協助北中南學員與講師進行即時跨域協作，成效備受肯定，也使 T 大使基地能以低門檻方式實現高品質遠距互動。

面對政府推動「台灣 AI 新十大建設」及企業全球化布局需求，凌羣電腦表示，未來將持續深化與思科的策略合作，結合 AI 技術與系統整合實力，協助更多企業與政府單位打造高效、可靠且具延展性的數位協作環境，讓每一次跨域連線，都成為推動創新與競爭力升級的起點。

