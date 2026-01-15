不只低軌衛星！華通三箭齊發 資本支出大增、2026年獲利地圖曝光

PCB龍頭華通（2313）題材與基本面同步發燙。隨低軌衛星、AI伺服器與AI智慧眼鏡需求齊揚，華通不僅2025年營運繳出亮眼成績單，2026年更規劃上修資本支出、擴大全球產能布局，帶動股價近期盤中一度大漲逾9%、觸及144.5元，改寫2001年第2季以來長波段高價，市場關注度持續升溫。

華通近期公布最新財報資訊，2025年12月稅後純益達6.83億元，EPS 0.57元，不僅營收寫下同期新高，第四季單季營收更以210.16億元創下歷史紀錄。這股動能主要來自國際衛星計畫的持續推進，以及高階HDI（高階連結板）在AI伺服器與交換器板的出貨向上衝刺。

目前低軌衛星訂單已快速延伸至2026年，華通身為美系衛星大廠的主要供應商，受惠於新一代V3衛星部署加速，市場預估2026年衛星業務營收將達185億元，年增率上看22%。同時，AI伺服器與資料中心業務表現更為亮眼，2025年下半年營收逐季走高，預期2026年相關營收將較去年達成翻倍成長。

除了衛星與伺服器，AI穿戴裝置成為華通另一具成長引擎。根據彭博報導，全球AI智慧眼鏡領頭羊Meta計畫將年產能上調至2,000萬副，華通已確認進入Meta及小米的智慧眼鏡PCB供應鏈。憑藉高階HDI與SLP（類載板）技術，華通能精準滿足AI眼鏡對輕薄與高效能運算的嚴苛要求。隨著高毛利產品比重攀升，整體獲利結構將獲得實質改善。

為應對全球客戶對「非中非台」生產的需求，華通積極上修2026年資本支出，除了在台灣擴產外，泰國廠產能已擴增至每月40萬呎，年增幅達28%。這座泰國新廠預計將在2026年上半年產出，優先供應長期合約客戶與AI伺服器訂單，不僅避開地緣政治風險，更在產能分配上取得了極具競爭力的戰略位置。

綜合法人觀點，華通在2025年以759.96億元營收改寫3年新高後，2026年在低軌衛星、AI伺服器、智慧眼鏡三箭齊發下，營收與毛利表現均具備進一步上修的空間。