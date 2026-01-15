快訊

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

蔣萬安「今馬熊讚」春聯來了！與最強搭擋爆笑揮毫 公布領取方式

陳亭妃初選勝出喊團結 要讓賴清德2028本命區選票超過2024

不只低軌衛星！華通三箭齊發 資本支出大增、2026年獲利地圖曝光

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

PCB龍頭華通（2313）題材與基本面同步發燙。隨低軌衛星、AI伺服器與AI智慧眼鏡需求齊揚，華通不僅2025年營運繳出亮眼成績單，2026年更規劃上修資本支出、擴大全球產能布局，帶動股價近期盤中一度大漲逾9%、觸及144.5元，改寫2001年第2季以來長波段高價，市場關注度持續升溫。

華通近期公布最新財報資訊，2025年12月稅後純益達6.83億元，EPS 0.57元，不僅營收寫下同期新高，第四季單季營收更以210.16億元創下歷史紀錄。這股動能主要來自國際衛星計畫的持續推進，以及高階HDI（高階連結板）在AI伺服器與交換器板的出貨向上衝刺。

目前低軌衛星訂單已快速延伸至2026年，華通身為美系衛星大廠的主要供應商，受惠於新一代V3衛星部署加速，市場預估2026年衛星業務營收將達185億元，年增率上看22%。同時，AI伺服器與資料中心業務表現更為亮眼，2025年下半年營收逐季走高，預期2026年相關營收將較去年達成翻倍成長。

除了衛星與伺服器，AI穿戴裝置成為華通另一具成長引擎。根據彭博報導，全球AI智慧眼鏡領頭羊Meta計畫將年產能上調至2,000萬副，華通已確認進入Meta及小米的智慧眼鏡PCB供應鏈。憑藉高階HDI與SLP（類載板）技術，華通能精準滿足AI眼鏡對輕薄與高效能運算的嚴苛要求。隨著高毛利產品比重攀升，整體獲利結構將獲得實質改善。

為應對全球客戶對「非中非台」生產的需求，華通積極上修2026年資本支出，除了在台灣擴產外，泰國廠產能已擴增至每月40萬呎，年增幅達28%。這座泰國新廠預計將在2026年上半年產出，優先供應長期合約客戶與AI伺服器訂單，不僅避開地緣政治風險，更在產能分配上取得了極具競爭力的戰略位置。

綜合法人觀點，華通在2025年以759.96億元營收改寫3年新高後，2026年在低軌衛星、AI伺服器、智慧眼鏡三箭齊發下，營收與毛利表現均具備進一步上修的空間。

華通 AI 營收

延伸閱讀

Meta擴產AI眼鏡 產能激增近四倍

華通、金寶 權證四檔馬力強

鑫科搭上太空 AI 商機 獨家供應特殊合金載板

鑫科2026年營運將躍升

相關新聞

工研院：AI 將逐步走入生活 引領消費產品革命

今年CES展上，展示出更多消費應用端產品，其中影像體驗朝向更沉浸、更智慧發展，RGB Mini-LED 與 Micro ...

凌羣攜手思科打造全台首座劇院級沉浸式 AI 視訊會議體驗中心

因應 AI 成為企業營運與跨國協作的關鍵能力，凌羣電腦15日宣布攜手全球網通領導廠商思科（Cisco），打造全台首座以「...

第八屆高通台灣創新競賽正式起跑 主題聚焦邊緣 AI

2026第八屆「高通台灣創新競賽」正式起跑，即日起至3月31日於官方網站受理報名，此屆競賽主題將持續聚焦於邊緣AI。

國稅、健保、勞保系統都出自他手！專挑難做商機 資拓搶占公部門資服龍頭

在台灣軟體企業中，資拓宏宇顯得與眾不同，高度集中做政府部門專案。在確立領先地位同時，資拓宏宇也從深耕政府領域，逐步開拓出AI等新應用機會。

美中角力戰再起 輝達H200晶片陸禁止進口

美國政府13日正式允許輝達（NVIDIA）H200與超微（AMD）MI325X人工智慧（AI）晶片銷陸，但設定六項條件。...

超微、英特爾傳上調處理器價格 PC元件同步喊漲

CPU與記憶體同步喊漲，市場先前傳出，超微（AMD）將調漲CPU產品價格，涵蓋最新Ryzen 9000系列與多款舊款處理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。