工研院：AI 推動無人載具、機器人成功落地

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

在AI與算力提升驅動下，智慧移動正由概念走向實際落地。自動駕駛、智慧座艙與無人機應用快速成熟，車用電子朝「艙駕一體」發展，不僅降低系統整合成本，也讓人機互動與行車體驗更一致；無人機也逐步跳脫展示導向，開始大規模投入災害應變、巡檢與探勘等實際場域，回應人力不足與高風險作業需求。

整體而言，在統一的運算與決策架構支撐下，地面、空中與水下載具正逐步整合為立體智慧移動生態系，從各自運作走向跨載具協同，支援交通管理、公共安全與產業服務。

對臺灣而言，透過示範場域與國際合作，結合半導體、系統整合與場域驗證優勢，有助推動智慧交通與低空經濟布局，強化在全球智慧移動供應鏈中的關鍵角色。

CES 2026顯示，機器人正從自動化邁向真正的自主化（Autonomy），產業模式也從賣設備轉向替代勞動力。家庭服務機器人逐步成為「家用管家」，人型機器人則正式進入製造與物流場域；在清潔與環境維護領域，競爭重點不再是單機效能，而是走向「自主化＋平台化」，透過雲端管理與任務分工，讓服務能隨需求快速擴大。

隨著AI發展重心轉向具備空間理解與物理推理能力的世界模型（World Models），機器人自主行動的基礎逐漸成熟。整體來看，機器人產業正由「賣設備」轉向「賣替代勞動力」，如 Labor-as-a-Service 等新商業模式。臺灣憑藉電控、驅動、感測與邊緣算力優勢，有機會在控制器、致動器、同步定位與建圖（SLAM）與機器人作業系統（ROS）生態等關鍵環節，發展具出口潛力的解決方案，掌握新一波成長機會。

機器人 無人機 生態

