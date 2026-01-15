快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

工研院：AI 帶動電子上下游同步成長

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

工研院觀察，AI已進入四波成長動能，目前推升臺灣出口的主力，來自第二波與第三波的疊加效應。過去一年，大模型發展聚焦效能競賽、價格錨定、快速更新與AI代理能力。供應鏈上游亦出現新亮點，晶片廠同步布局開源模型、運算平台與伺服器架構創新，顯示產業重心正轉向落地與效益驗證。隨著晶片大廠加速推出新運算平台，並同步推進液冷、推論分流與800HVDC等伺服器架構革新，關鍵零組件與模組高度集中於臺灣，未來臺灣廠商在協同研發與系統整合中的角色將更加關鍵。

同時CES 2026也顯示AI正為供應鏈下游帶來實質效益。依主辦單位CTA報告，「個人生產力提升」與「工作時數節省」成為最明確的成效指標。產業大廠結合數位孿生、自動化與領域知識，發展晶片設計與製造原生AI。在生活應用端，家電品牌由產品供應商轉型為「家居夥伴」，例如LG 以家事型服務機器人結合家電生態，強化多設備協作；多家品牌亦攜手Google的Gemini AI，透過 AI 代理串聯電視、家電與行動裝置，提供更即時、個人化的生活服務體驗。量子運算、跨裝置運算等新議題同步浮現，加速家庭與工作場域的新人機協作型態成形。工研院指出，隨AI平台快速演進，系統整合主導權正集中於少數國際品牌。臺廠除持續受惠出口成長外，更需加速轉向與國際大廠的協同開發，結合跨業整合、跨裝置應用與主動式AI代理，才能鞏固在全球價值鏈中的關鍵角色。

AI 平台 家電 工研院

延伸閱讀

工研院盤點 CES 2026 七大 AI 關鍵趨勢 AI 落地成形、產業全面轉型

投行：陸AI崛起與算力國產化 但To C發展仍受限市場成熟度

工研院設計遊蕩犬誘捕系統2.0 AI辨識犬隻準確度達90%

傳羅唯仁遭搜出大量台積電機密 王鴻薇：工研院應拔其院士資格

相關新聞

工研院：AI 將逐步走入生活 引領消費產品革命

今年CES展上，展示出更多消費應用端產品，其中影像體驗朝向更沉浸、更智慧發展，RGB Mini-LED 與 Micro ...

美中角力戰再起 輝達H200晶片陸禁止進口

美國政府13日正式允許輝達（NVIDIA）H200與超微（AMD）MI325X人工智慧（AI）晶片銷陸，但設定六項條件。...

超微、英特爾傳上調處理器價格 PC元件同步喊漲

CPU與記憶體同步喊漲，市場先前傳出，超微（AMD）將調漲CPU產品價格，涵蓋最新Ryzen 9000系列與多款舊款處理...

Meta擴產AI眼鏡 產能激增近四倍

彭博引述知情人士報導，全球AI智慧眼鏡龍頭廠Meta與眼鏡大廠依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）積極評...

縮短就業落差 104攜手世新大學啟動跨校特色系所開箱影音產學合作

104人力銀行與世新大學攜手啟動「跨校特色系所開箱影音產學合作計畫」，透過世新大學廣播電視電影學系在影像製作與傳播教育上...

第八屆高通台灣創新競賽正式起跑 主題聚焦邊緣 AI

2026第八屆「高通台灣創新競賽」正式起跑，即日起至3月31日於官方網站受理報名，此屆競賽主題將持續聚焦於邊緣AI。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。