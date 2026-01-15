快訊

茶葉行得國防標案惹議 馬文君再曝：菸酒、五金零售批發商也改賣子彈

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

第八屆高通台灣創新競賽正式起跑 主題聚焦邊緣 AI

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰。聯合報系資料庫
高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰。聯合報系資料庫

2026第八屆「高通台灣創新競賽」正式起跑，即日起至3月31日於官方網站受理報名，此屆競賽主題將持續聚焦於邊緣AI

高通表示，邊緣 AI 正改寫業界遊戲規則，從智慧製造到智慧城市，滲透至百工百業，並透過高效能、低功耗的混合式 AI（Hybrid AI）與從裝置到雲端的 AI 推論能力，加速實現萬物智慧互聯的發展。該公司致力於培育全球新創生態系，積極支持對未來至關重要的研發創新，高通台灣創新競賽正是其深耕台灣新創生態系，攜手共迎AI時代的重要承諾。

高通台灣創新競賽從2019年開始舉辦，投入發掘並培育在地深具潛力的新創團隊，這屆引領入圍團隊運用高通的Qualcomm Dragonwing與Snapdragon平台，開發高速、低功耗且安全的智慧應用，同時也鼓勵團隊透過全新的Arduino UNO Q開發板探索多元的邊緣 AI 使用情境。獲選的入圍團隊將參與為期六個月的育成計畫，獲得高通技術資源支持以強化產品能力、並接受業師指導與諮詢、商業模式與智財權策略培訓，以及實質的資金補助。此外，入圍團隊更有機會透過高通全球商用生態系拓展國際合作與商機，加速台灣 AI 解決方案的商業化與全球布局。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰指出，高通多年來深耕台灣新創生態系，持續以技術能量與全球資源，推動新創產業的發展，正看見 AI 正推動各領域快速轉型，而邊緣 AI 能為使用者帶來更高效、即時、安全且個人化的使用體驗。為了支持更多開發者掌握AI與邊緣運算帶來的優勢，高通透過推出從處理器、軟體、服務到開發工具的全方位解決方案，幫助新創團隊更快、更有效的實現智慧解決方案。該公司將持續與台灣生態系夥伴攜手合作，打造更具影響力的創新環境，共同掌握AI 時代的重要機會。

歷屆高通台灣創新競賽已累積眾多成果，不僅育成69支優秀的台灣新創團隊，歷屆團隊所提出的專利申請更高達515件。其中，已有11支團隊獲邀加入Qualcomm Advantage Network，成為高通全球商用生態系成員。同時，高通也攜手新創團隊，鏈結國際資源與應用場域，協助創新解決方案跨出台灣、站上國際舞台。

高通 AI 生態

延伸閱讀

影／美對台關稅傳出好消息 何欣純：談判團隊不負國人所托

台鹽綠能弊案今開庭 前獨董：擔心台綠拖累台鹽本業

蜘蛛人挑戰徒手攀登101...賈永婕稱心臟大顆 影委會主委曝壓力大到失眠

德蘭啟智中心5院生自籌旅費 日本神戶參賽

相關新聞

美中角力戰再起 輝達H200晶片陸禁止進口

美國政府13日正式允許輝達（NVIDIA）H200與超微（AMD）MI325X人工智慧（AI）晶片銷陸，但設定六項條件。...

超微、英特爾傳上調處理器價格 PC元件同步喊漲

CPU與記憶體同步喊漲，市場先前傳出，超微（AMD）將調漲CPU產品價格，涵蓋最新Ryzen 9000系列與多款舊款處理...

Meta擴產AI眼鏡 產能激增近四倍

彭博引述知情人士報導，全球AI智慧眼鏡龍頭廠Meta與眼鏡大廠依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）積極評...

第八屆高通台灣創新競賽正式起跑 主題聚焦邊緣 AI

2026第八屆「高通台灣創新競賽」正式起跑，即日起至3月31日於官方網站受理報名，此屆競賽主題將持續聚焦於邊緣AI。

國稅、健保、勞保系統都出自他手！專挑難做商機 資拓搶占公部門資服龍頭

在台灣軟體企業中，資拓宏宇顯得與眾不同，高度集中做政府部門專案。在確立領先地位同時，資拓宏宇也從深耕政府領域，逐步開拓出AI等新應用機會。

陸國產GPU四小龍 挑戰輝達

中國大陸國產AI晶片廠商華為、寒武紀及「國產GPU四小龍」（壁仞科技、沐曦股份、燧原科技、天數智芯）近期在技術、資本與應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。