第八屆高通台灣創新競賽正式起跑 主題聚焦邊緣 AI

2026第八屆「高通台灣創新競賽」正式起跑，即日起至3月31日於官方網站受理報名，此屆競賽主題將持續聚焦於邊緣AI。

高通表示，邊緣 AI 正改寫業界遊戲規則，從智慧製造到智慧城市，滲透至百工百業，並透過高效能、低功耗的混合式 AI（Hybrid AI）與從裝置到雲端的 AI 推論能力，加速實現萬物智慧互聯的發展。該公司致力於培育全球新創生態系，積極支持對未來至關重要的研發創新，高通台灣創新競賽正是其深耕台灣新創生態系，攜手共迎AI時代的重要承諾。

高通台灣創新競賽從2019年開始舉辦，投入發掘並培育在地深具潛力的新創團隊，這屆引領入圍團隊運用高通的Qualcomm Dragonwing與Snapdragon平台，開發高速、低功耗且安全的智慧應用，同時也鼓勵團隊透過全新的Arduino UNO Q開發板探索多元的邊緣 AI 使用情境。獲選的入圍團隊將參與為期六個月的育成計畫，獲得高通技術資源支持以強化產品能力、並接受業師指導與諮詢、商業模式與智財權策略培訓，以及實質的資金補助。此外，入圍團隊更有機會透過高通全球商用生態系拓展國際合作與商機，加速台灣 AI 解決方案的商業化與全球布局。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰指出，高通多年來深耕台灣新創生態系，持續以技術能量與全球資源，推動新創產業的發展，正看見 AI 正推動各領域快速轉型，而邊緣 AI 能為使用者帶來更高效、即時、安全且個人化的使用體驗。為了支持更多開發者掌握AI與邊緣運算帶來的優勢，高通透過推出從處理器、軟體、服務到開發工具的全方位解決方案，幫助新創團隊更快、更有效的實現智慧解決方案。該公司將持續與台灣生態系夥伴攜手合作，打造更具影響力的創新環境，共同掌握AI 時代的重要機會。

歷屆高通台灣創新競賽已累積眾多成果，不僅育成69支優秀的台灣新創團隊，歷屆團隊所提出的專利申請更高達515件。其中，已有11支團隊獲邀加入Qualcomm Advantage Network，成為高通全球商用生態系成員。同時，高通也攜手新創團隊，鏈結國際資源與應用場域，協助創新解決方案跨出台灣、站上國際舞台。