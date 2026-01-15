嘉義台積員工將進駐！3台北人合資南下太保買房 屋主大賺1,930萬出場

台積電嘉義2座CoWoS先進封裝廠已陸續裝機測試，預估今年將迎來首波員工進駐，但員工還沒到，義嘉太保房價已漲翻。

實價揭露，嘉義太保市太保二路，一棟屋齡17年的四層樓透天住宅，原屋主在2013年以870萬元入手，持有12年後，由3名設籍台北市的自然人，以總價2,800萬元無貸款方式買下，粗估帳面獲利達1,930萬元，價格翻了3倍。

另外，位於縣府五街一棟屋齡3年的四層樓透天住宅，原屋主入手價僅約一千萬元，持有僅3年，加價1,160萬，以總價2,160萬元出場，房價直接翻倍。

另外，鄰近嘉太產業園區的北港路二段，也有一棟三層樓新透天，屋主同樣持有3年後，再加價700萬元出售，買方同樣以無貸款、近兩倍價格接手。

台灣房屋嘉義縣府高鐵加盟店店東郭文雄表示，太保市近年受惠台積電題材持續發酵，帶動房價持續攀升，轉手價格翻三倍成交的案例並不少見。

不過，由於太保早期房價基期相對偏低，即便價格翻倍，相較都會區水位仍屬親民，因而吸引不少外地買盤積極進場，主要熱區集中在縣府特區，以及鄰近台積電廠區的故宮南院周邊，自住與投資置產客群皆有。

郭文雄指出，此筆透天物件位於生活機能成熟、商業發展完善的縣府特區，面臨主要幹道太保二路，屬於店面型透天，雖屋齡17年，不過整體屋況頗佳，且具備出租效益的店面型透天，投資自用相宜，因此也更受市場青睞。

他表示，隨著房價高漲，目前縣府特區屋齡約19至20年的中古透天住宅，總價約落在1,700萬至1,800萬元左右，新透天住宅總價約2,300萬元起跳，若為帶店面透天產品，行情則在3,300萬元以上。

目前太保市屋主普遍惜售，寧願空置也不急於出租或出售，甚至預留給子女返鄉居住，因此市場釋出量有限，優質物件的稀有性，也讓買方更願意以高價進場承接。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，2024年初台積電正式宣布進駐嘉義科學園區，觀察主要受惠區太保市，透天住宅平均總價從1,397萬元，2025年攀升至2,323萬元，漲幅超過六成，等於晚一年入手就要多付近千萬元。

她表示，台積電嘉義2座CoWoS先進封裝廠已陸續裝機測試，今年將迎來首波員工進駐，嘉科二期擴建計畫環評初審日前亦已通過，未來產值與就業人力可望持續擴大。