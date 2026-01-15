H200晶片 外媒：陸海關稱不得入境

美國政府十三日正式允許輝達（Nvidia）第二強大的AI晶片可銷往中國大陸，並制定相關規範，但傳出大陸海關部門已告知報關代理該晶片不被允許進口，官方也與大陸科技企業明確指示除非「確有必要」，H200晶片不被允許進入大陸。

美國商務部工業與安全局修訂了對特定半導體出口至大陸的許可審查政策，涵蓋包括輝達的H200晶片等產品，由「推定拒絕」改為「逐案審查」。根據規定，這些晶片出口至大陸前，必須先由第三方測試實驗室審查其AI技術能力；銷陸數量不得超過輝達售予美國客戶總量的五成。輝達必須證明美國境內仍有足夠的H200晶片供應，而大陸客戶則須展現「充分的安全程序」，且不得將晶片用於軍事用途。

美國總統川普上月宣布允許輝達H200 AI晶片出口至大陸，但美國政府將抽取百分之廿五銷售額作為「分潤」。大陸外交部發言人郭嘉昆當時回應指，「中方一貫主張，中美通過合作實現互利共贏」，隔日對於英媒金融時報披露大陸正擬限制獲得H200晶片，他則表示「具體的情況，建議向中方的主管部門進行詢問」。

值得注意的是，路透昨援引消息指出，大陸海關部門本周已告知報關代理，H200晶片不被允許進入大陸，據稱大陸官員十三日還召集科技企業開會，明確指示除非「確有必要」，否則不得採購H200晶片。一名人士說：「官方措詞非常嚴厲，基本等同於目前實施禁令」。但尚未明確這是正式禁令或臨時措施。

H200的性能大約是H20的六倍。路透強調目前尚無法確定這些指令是適用於現有的H200晶片訂單，還是僅適用於新訂單。消息人士上個月曾表示，大陸科技公司已訂購超過兩百萬顆H200晶片，每顆價格約兩萬七千美元，這規模也遠遠超過輝達七十萬顆晶片的庫存。

大陸中央廣播電視總台旗下「國際在線」昨引述業界分析指出，美方此次解禁被視為美國在確保本土供應前提下對大陸技術貿易的有限鬆動，但大陸國產晶片產業長期技術自主趨勢不會因此改變。

去年七月底，大陸國家網信辦曾以晶片存在「嚴重安全問題」約談輝達，要求後者就在陸銷售的H20晶片漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明。去年九月大陸市場監管總局也曾以涉嫌違反大陸「反壟斷法」約談輝達。