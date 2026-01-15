陸國產GPU四小龍 挑戰輝達

經濟日報／ 記者謝守真╱綜合報導

中國大陸國產AI晶片廠商華為、寒武紀及「國產GPU四小龍」（壁仞科技、沐曦股份、燧原科技、天數智芯）近期在技術、資本與應用上持續發力，在官方要求國產替代下，大陸市場對國產AI晶片需求強勁，積極尋求取代輝達晶片的途徑。

國際投行伯恩斯坦報告顯示，2025年大陸AI晶片市場輝達與華為市占各約40%，寒武紀與海光並列第3，占4%，其他新興上市公司合計約1.3%，大陸國產晶片仍有擴張空間。

技術上，大陸業者多數採7奈米或14奈米製程，寒武紀晶片可支援LLaMA、GPT等主流開源大模型的訓練與推理。次外，部分企業採「超節點」架構增算力，並兼容CUDA降低遷移成本。

隨大陸大模型DeepSeek帶動算力需求，華為、寒武紀及沐曦等陸企迅速部署產品，推理算力市場活躍。在資本市場上，摩爾線程、沐曦近期先後登陸A股科創板，被市場稱為大陸國產GPU「第一股」和「第二股」。壁仞科技與天數智芯預計2026年初赴港上市，百度昆侖芯亦申請港交所上市。

業內人士指出，2026年大陸AI晶片市場規模可望突破人民幣3,000億元。瑞銀證券中國科技半導體分析師俞佳表示，即便H200等先進晶片出口管制放寬，國產AI晶片需求仍旺，顯示國產廠商在算力、資本及應用上均具成長動能。

