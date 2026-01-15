美中角力戰再起 輝達H200晶片陸禁止進口

經濟日報／ 本報綜合報導
美國政府13日正式允許輝達（NVIDIA）H200與超微（AMD）MI325X人工智慧（AI）晶片銷陸，但設定六項條件。 路透
美國政府13日正式允許輝達（NVIDIA）H200與超微（AMD）MI325X人工智慧（AI）晶片銷陸，但設定六項條件。不過，中國大陸傳出海關部門已告知報關代理該晶片不被允許進口，官方並向大陸科技企業明確指示除非「確有必要」，否則H200不被允許進入大陸，美中為AI晶片再陷角力戰。

外界預期，輝達持續攻城掠地，且陸企對H200需求強勁，加上全球AI市場商機優於預期，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等供應鏈有望承接更多訂單，如今再因大陸官方卡關受阻。

美國商務部工業與安全局（BIS）13日公告，對特定半導體出口至中國大陸與澳門的許可審查新規，立場由「預設否決」改為「逐案審查」，涵蓋的晶片包括輝達H200與超微MI325X。

不過，這項新規也設定取得許可的六個要求條件，包括必須證明尋求出口的晶片在美國供應充足，並呈交數據顯示為美國客戶生產晶片的晶圓代工產能，不會被用來為中國大陸客戶生產晶片，出口前須在美國進行第三方測試以確保符合效能指標要求，銷陸晶片的總出貨量也不得超過售予美國客戶總量的50%。晶片業者也要嚴格執行「了解你的客戶」程序，避免晶片被用於軍事等未授權用途。

BIS的公告並未提及川普政府要如何從銷售收入中，抽取25%的「分潤」，但BIS要求出貨到中國大陸的晶片都須在美國進行第三方技術審查，暗示這筆費用可能會以類似關稅的形式，在晶片從台灣運入美國時收取。

輝達則樂見這個發展，表示美國總統川普此舉為「達成有利美國的深思熟慮平衡」，將幫助該公司在全球晶片市場競爭。

美國總統川普上月宣布，允許輝達H200 AI晶片出口至中國，但美國政府將從銷售收入中抽取25%作為「分潤」。此一決定引發美國政壇跨黨派「抗中派」的強烈反彈，憂心這些晶片將大幅強化北京的軍事能力，並削弱美國在AI領域的優勢。

值得注意的是，路透14日援引消息指出，大陸海關部門本周已告知報關代理，H200晶片不被允許進入大陸，據稱大陸官員13日還召集科技企業開會，明確指示除非「確有必要」，否則不得採購H200晶片。一名人士說：「官方措詞非常嚴厲，基本等同於目前實施禁令」。但尚未明確這是正式禁令或臨時措施。（編譯黃淑玲、葉亭均、林文彬、記者蘇嘉維）

