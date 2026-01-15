人形機器人商業化最後一哩路 協力廠「從頭做到腳」大利基

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

人形機器人進入商業化最後一哩路，台鏈也跟著「動起來」。

業內強調，除了台灣屬「非紅供應鏈」，產業聚落完整，高品質、高精度，加上機器人「從頭到腳」都有供應商，是最大的競爭利基。

面對人形機器人即將迎來量產，業內人士、國際投資機構摩根士丹利（Morgan Stanley）都指出，包括特斯拉、輝達等國際大廠，都是基於上述考量，紛紛來台尋找合作夥伴。

業內說，台廠將「從頭到腳」供應全球AI機器人零組件，包括負責AI機器人視覺應用的維田（6570），合金外殼的時碩（4566），手臂相關的羅昇（8374）、全球傳動（4540）、直得（1597），驅動系統的上銀（2049）、大銀（4576），關節相關的台灣精銳、和大（1536）、宇隆（2233），機械手臂與無人化機器人搬運服務的穎漢（4562）等。

事實上，黃仁勳曾點名的台廠供應鏈中，還有包括機器手臂與協作機器人的達明、微星、優傲。

工業電腦與AI電腦零組件的研華、華碩、凌華、麗臺、宸曜；AI應用與系統整合的台達電、廣運、所羅門、中光電等，完整呈現AI機器人合作生態系。

上銀董事長卓文恒就說，上銀擴大佈局晶圓機器人、人形機器人及客製化專用（專業）型機器人領域，與國際大廠緊密合作，未來的機器人「從頭到腳」都會有「上銀製造」。

和大集團也積極佈局人形機器人，目前人形機器人關節關鍵零組件行星齒輪減速機，已送交廠商測試中，後續還將切入人形機器人的軸部（骨骼），並計畫成立機器人事業部，專攻人形機器人。

機器人 AI 上銀

相關新聞

美中角力戰再起 輝達H200晶片陸禁止進口

美國政府13日正式允許輝達（NVIDIA）H200與超微（AMD）MI325X人工智慧（AI）晶片銷陸，但設定六項條件。...

超微、英特爾傳上調處理器價格 PC元件同步喊漲

CPU與記憶體同步喊漲，市場先前傳出，超微（AMD）將調漲CPU產品價格，涵蓋最新Ryzen 9000系列與多款舊款處理...

Meta擴產AI眼鏡 產能激增近四倍

彭博引述知情人士報導，全球AI智慧眼鏡龍頭廠Meta與眼鏡大廠依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）積極評...

陸國產GPU四小龍 挑戰輝達

中國大陸國產AI晶片廠商華為、寒武紀及「國產GPU四小龍」（壁仞科技、沐曦股份、燧原科技、天數智芯）近期在技術、資本與應...

三大關鍵 助攻AI智慧眼鏡產業起飛

隨著Meta、Google、三星、小米、百度等科技巨頭陸續爭相推出新品，領頭羊Meta甚至上調今年產能規模，隨軟硬體發展...

人形機器人要動了 上銀、和大、宇隆等準備出貨

人形機器人大軍要動了！國際大廠近期通令供應鏈廠商，做好人形機器人零組件驗證的最後整備，即將進入商業化階段。據悉，包括上銀...

