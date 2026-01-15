人形機器人要動了 上銀、和大、宇隆等準備出貨

人形機器人大軍要動了！國際大廠近期通令供應鏈廠商，做好人形機器人零組件驗證的最後整備，即將進入商業化階段。據悉，包括上銀（2049）、大銀（4576）、和大（1536）、宇隆（2233）等都將在今年機器人大軍商業化進程扮演要角，已準備好接單出貨。

業內透露，特斯拉人形機器人預計今年中將正式量產，另一方面，除了特斯拉之外，包括阿波羅、波士頓動力等美國機器人大廠，還有國內的鴻海集團更傳出最快今年底量產，上述台鏈業者都將群起助攻。

上銀董事長卓文恒強調，台灣擁有非紅供應鏈的優勢，加上精密機械產業聚落完整，產品品質與精度優異，又有資通訊豐沛的量能，是獲得美系機器人大廠青睞的主要關鍵。

美國總統川普為加速發展機器人產業，考慮在今年發布行政命令。而包括特斯拉、阿波羅、波士頓動力等美國機器人大廠，以及國內的鴻海集團，近期都加速推進人形機器人的佈局。台廠供應鏈表示，近半年來，頻頻接獲上述大廠的人形機器人關鍵零組件試樣訂單，目前陸續進入最後的驗證階段，甚至已通過驗證，預期今年起將陸續進入出貨期。

其中，和大集團以行星齒輪減速機為主要產品，去年以來，就持續進行產品送樣的作業，近期更是一口氣送出二批產品，顯示最後的驗證與產品規格訂定，正緊鑼密鼓展開。

上銀集團佈局機器人多年，除了與特斯拉合作之外，也與和大一樣入列鴻海人形機器人供應鏈。以鴻海為例，主要供應肩、髖關節的「大關節模組」，由上銀的諧波減速機，大銀的驅動器、無框力矩電機及編碼器等組成。

宇隆也已打入各種人形、動物型機器人供應鏈，AI減速機業務今年進入大爆發。稍早在德國SPS工業自動化展中，宇隆展示自主設計開發的人形機器人概念機種TUF-X，充分展現TUF ONE在人形機器人與協作手臂的完整解決方案。