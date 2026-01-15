Meta擴產AI眼鏡 產能激增近四倍

彭博引述知情人士報導，全球AI智慧眼鏡龍頭廠Meta與眼鏡大廠依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）積極評估今年擴大AI智慧眼鏡產能，預計年產能上調至2,000萬副，甚至未來考慮擴增至3,000萬副，顯示看好市場前景。

對於Meta積極搶攻AI智慧眼鏡市場，法人圈指出，宏達電（2498）、英濟（3294）、揚明光（3504）、玉晶光（3406）等AI智慧眼鏡概念股受惠大。

根據市調機構Omdia推測，Meta在2025年全年AI智慧眼鏡出貨量約550萬副，在市場占據絕對主導地位，如今發出豪語，將產能激增近四倍，來到2,000萬副，意味今年將是AI智慧眼鏡爆發元年。

彭博報導，現階段Meta正在縮減其他硬體項目，並將資源集中到AI智慧眼鏡部門，除透過自身技術實力外，也結合歐洲眼鏡產業龍頭依視路羅薩奧蒂卡來鞏固市場地位，雙強自從去年正式聯手後，已在北美市場開出銷售紅盤。

據了解，Meta今年初時就已對外宣布將暫停AI智慧眼鏡的國際市場推展，原因是北美市場銷售優於預期，致使產品供不應求，而產能無法短時間跟上，因此忍痛暫緩開拓國際市場。

過去Meta執行長祖克柏曾為「元宇宙」策略投入數十億美元巨額資金，但虛擬實境裝置始終未能開啟大眾市場。

隨著策略調整，祖克柏目前已將重心轉向AI，並將智慧眼鏡定位為更具現實市場潛力的載體，既能承載AI能力，也更容易被一般消費者接受。

業界人士分析，Meta在全球AI智慧眼鏡市占率高達七成，今年還要擴增四倍產能，象徵AI智慧眼鏡市場需求即將迎來「史無前例的爆發期」，不僅Meta受益，包括Google、三星、宏達電等品牌廠均將同步受惠。

針對台廠在AI眼鏡布局，宏達電去年已推出首款AI眼鏡VIVE Eagle，獲得不少市場回響，並在台灣市場成功創造話題；據傳第二代正加速開發中。

至於其他AI智慧眼鏡零組件方面，玉晶光、揚明光主要提供光學模組與鏡頭，英濟則具備機光電整合與微投影技術。玉晶光董事長陳天慶日前表示，智慧眼鏡市場成長快速，且智慧眼鏡整合眼動追蹤等先進技術，應用擴及教育、工業、醫療等。