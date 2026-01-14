新代科技2025年營收創高！AI智慧製造動能持續升溫 加速海外布局

智慧製造解決方案領導廠商新代科技（7750）去年營收創歷史新高，新代14日表示，AI智慧智造動能持續升溫，公司積極深化核心技術與整體解決方案布局，同時加速海外市場布局，可望帶動營運規模穩健擴大。

新代日前增資印度子公司900萬美元，且在印度班加羅爾購置廠辦，交易總額約新台幣2.09億元；另外，蘇州二廠預計今年第2季啟用，馬來西亞二廠預計2027年第2季完工，海外工廠陸續投產下，目標未來五年海外營收由目前的2%提升至10%以上。

新代2025年合併營收達139.6億元，年增29.2%，續創歷史新高，成長主因來自中國大陸市場銷售動能穩健，以及高階產品需求提升，帶動產品銷售組合持續優化；同時，公司持續落實內控成本管理，並透過供應商價格控管，有效提升營運效益。

另外，公司推動的VIP客戶深耕計畫也展現成效，不僅強化關鍵客戶關係，亦有效帶動高附加價值產品與整體解決方案的導入，成為支撐營運品質的重要動能。

新代指出，公司整合AI、IoT與雲端系統，建構具高度擴展性的智慧製造平台，並重新定義控制器效能，讓控制器能與雲端及整廠設備協同運作，全面提升感知、分析與即時執行能力。

在此基礎上，公司推動「感知、決策、執行」三位一體的控制器設計，結合智慧感測與智慧組件，讓機台具備自主判斷與反應能力，並強化製造決策品質與營運彈性。

另一方面，新代科技以「單機智慧化、單元自動化、整廠數位化」為策略主軸，精準對應智慧製造升級需求，也拉高工業製造的競爭門檻。

在市場與生態系布局方面，新代除了穩固既有市場基礎，也積極拓展海外版圖，結合生態系夥伴，提供智慧機器人電控與關鍵組件整合方案。

展望未來，新代表示，將以技術創新為引擎、以系統整合為核心競爭力，同時深化AI、數位化與全球營運能力，持續擴大在智慧製造與工業自動化領域的戰略布局。