輝達調整顯卡供貨 台鏈警戒

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

外電報導，輝達（NVIDIA）為因應記憶體短缺困境，大幅調整其生產與物流策略，將資源集中特定主流型號，例如RTX 5060系列，可能導致高階顯示卡市場陷入稀缺與價格上漲困境，後續買氣待考驗， 板卡廠華碩（2357）、微星、技嘉、麗臺、華擎與撼訊等同步警戒。

中國大陸視博合聚發布博文指出，受到顯示卡記憶體成本持續激增的影響，輝達規劃2026年大幅調整RTX 50系列顯卡的供應策略。

消息來源指出，輝達已減少RTX 5060 Ti 16GB和 RTX 5070 Ti 16GB兩款高階記憶體型號出貨量，未來將把核心資源集中在RTX 5060和RTX 5060 Ti 8GB這兩個型號上。

根據供應鏈消息，RTX 5060將繼續占據RTX 50系列供貨量首位，RTX 5060 Ti 8GB緊隨其後。 這兩款顯卡目前被定位為銷售主力，尤其是在中國大陸市場，輝達希望透過推動更具價格親和力的配置來穩固銷量。

輝達 記憶體

延伸閱讀

路透：大陸海關通知 輝達H200晶片不得入境

川普放行Nvidia H200晶片 美媒：北京採購「有前提」

暗藏「三重算計」…美鬆綁H200 被指覬覦中500億美元市場

剛穿越年線的低基期股

相關新聞

美中角力戰再起 輝達H200晶片陸禁止進口

美國政府13日正式允許輝達（NVIDIA）H200與超微（AMD）MI325X人工智慧（AI）晶片銷陸，但設定六項條件。...

超微、英特爾傳上調處理器價格 PC元件同步喊漲

CPU與記憶體同步喊漲，市場先前傳出，超微（AMD）將調漲CPU產品價格，涵蓋最新Ryzen 9000系列與多款舊款處理...

Meta擴產AI眼鏡 產能激增近四倍

彭博引述知情人士報導，全球AI智慧眼鏡龍頭廠Meta與眼鏡大廠依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）積極評...

陸國產GPU四小龍 挑戰輝達

中國大陸國產AI晶片廠商華為、寒武紀及「國產GPU四小龍」（壁仞科技、沐曦股份、燧原科技、天數智芯）近期在技術、資本與應...

三大關鍵 助攻AI智慧眼鏡產業起飛

隨著Meta、Google、三星、小米、百度等科技巨頭陸續爭相推出新品，領頭羊Meta甚至上調今年產能規模，隨軟硬體發展...

人形機器人要動了 上銀、和大、宇隆等準備出貨

人形機器人大軍要動了！國際大廠近期通令供應鏈廠商，做好人形機器人零組件驗證的最後整備，即將進入商業化階段。據悉，包括上銀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。