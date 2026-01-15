輝達調整顯卡供貨 台鏈警戒

外電報導，輝達（NVIDIA）為因應記憶體短缺困境，大幅調整其生產與物流策略，將資源集中特定主流型號，例如RTX 5060系列，可能導致高階顯示卡市場陷入稀缺與價格上漲困境，後續買氣待考驗， 板卡廠華碩（2357）、微星、技嘉、麗臺、華擎與撼訊等同步警戒。

中國大陸視博合聚發布博文指出，受到顯示卡記憶體成本持續激增的影響，輝達規劃2026年大幅調整RTX 50系列顯卡的供應策略。

消息來源指出，輝達已減少RTX 5060 Ti 16GB和 RTX 5070 Ti 16GB兩款高階記憶體型號出貨量，未來將把核心資源集中在RTX 5060和RTX 5060 Ti 8GB這兩個型號上。

根據供應鏈消息，RTX 5060將繼續占據RTX 50系列供貨量首位，RTX 5060 Ti 8GB緊隨其後。 這兩款顯卡目前被定位為銷售主力，尤其是在中國大陸市場，輝達希望透過推動更具價格親和力的配置來穩固銷量。