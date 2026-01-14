銅箔基板東南亞廠扮關鍵動能
各大銅箔基板（CCL）廠商普遍看好2026年營運持續成長，海外產能東南亞廠扮演關鍵成長動能，台光電（2383）布局馬來西亞，至於台燿、聯茂、騰輝-KY皆積極推動泰國廠新產能開出。
台光電2025年陸續完成中國大陸黃石、馬來西亞檳城及大陸中山等廠區擴充，產能年增三成。
台燿正加速擴充泰國廠，並持續開拓高階應用市占率，公司計劃2026年泰國廠新增產能30萬張，預計第2季量產開出。
聯茂泰國廠一期30萬張月產能已於2025年第3季到位，預計2026年第4季底前再擴第二期30萬張月產能，持續彈性多元的產能調配。
騰輝為強化海外產能與分散風險，全球供應鏈布局更完整，公司發行無擔保公司債以支應轉投資泰國子公司興建廠房及購置機器設備，並充實營運資金所需，持續推動泰國新廠建置。
