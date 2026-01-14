快訊

澳網／一分賽台將葛藍喬安娜再爆冷 打敗「壞小子」基里洛斯晉8強

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大獲商周「AI創新百強」 自研AI技術助企業落地實戰

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
商業周刊主辦的首屆「AI創新百強」今日公布2026年獲獎名單，台灣大哥大榮獲資通訊產業鑽石獎，評審團對其內部AI組織升級與外部AI解方應用落地的表現給予肯定。圖／台灣大提供
商業周刊主辦的首屆「AI創新百強」今日公布2026年獲獎名單，台灣大哥大榮獲資通訊產業鑽石獎，評審團對其內部AI組織升級與外部AI解方應用落地的表現給予肯定。圖／台灣大提供

商業周刊主辦的首屆「AI創新百強」今日公布2026年獲獎名單，台灣大哥大榮獲資通訊產業鑽石獎，評審團對其內部AI組織升級與外部AI解方應用落地的表現給予肯定。台灣大透過對內的「超人計畫」加速組織升級，已有逾七成同仁在日常工作中導入AI與RPA工具；對外則憑藉自研AI技術助力資安反詐，並建構台灣語言語料庫，打造具備中、台、英、客四種語言混合語音辨識的ASR技術，協助企業邁入落地實戰。

台灣大哥大總經理林之晨表示，在擁抱AI代理的實戰階段，真正挑戰不在於系統整合與部署，而在於是否能解決同仁真正痛點，轉化為可衡量的正循環。他指出，台灣大哥大將持續基於Telco+Tech策略，將AI技術轉化為解決方案，尤其在客服、銷售、資安、軟體開發等關鍵領域，助企業一站式導入並加速落地。

台灣大資訊長蔡祈岩認為，AI能否規模化落地的關鍵，不在於模型強度，而在於是否可控、可信賴並長期穩定運行。他表示，公司以電信級資安、通訊可靠度與營運韌性為基礎，將AI技術深度嵌入企業流程，讓AI成為可衡量且可複製的系統能力。

在內部培訓方面，台灣大推動「超人計畫」加速同仁AI升級，目前將RPA落實於工作的應用比例達七成，遍布公司所有單位。此外，公司內部也導入AI Agent，成功串聯企業Helpdesk與各部門規章制度、操作手冊等文件，提供全年無休的個人助理服務。

在語言科技與資安布局上，台灣大協助進行上億字符合台灣語境的高品質中文語料策展，成為大型語言模型本地化訓練的關鍵資源，並將成果貢獻至國際開源社群。同時，台灣大投入AI防詐與跨平台偵測技術，將資安防護化被動為積極預警，並響應數發部「AI領航計畫」，攜手企業與執法單位共築反詐生態系。

AI 台灣大哥大

延伸閱讀

北榮每日遭駭客攻擊逾170萬次…醫院屢遭駭客威脅 衛福部訂這計畫因應

醫療資安威脅日益升溫 衛福部啟動主權雲守護國人「數位DNA」

蘋果與Google在AI大合作 TPU協力廠光聖、華星光贏家

DeepSeek下一代AI模型來了 旗艦版V4傳2月亮相

相關新聞

【重磅快評】台積電赴美是美護台擔保信 還是棄台讓渡書？

比起委內瑞拉得費盡心思動用福特號航母、三角洲部隊、一百多架戰機，打死一百人、抓走它的總統馬杜羅後，卻只得到了埋在地底幾個...

台積電先進封裝推進至混合封裝 日月光、艾克爾和英特爾乘勢崛起

隨著人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)需求轉向多元化，先進封裝產業正迎來典範轉移。調研機構DIGITIMES今日發布...

台灣大獲商周「AI創新百強」 自研AI技術助企業落地實戰

商業周刊主辦的首屆「AI創新百強」今日公布2026年獲獎名單，台灣大哥大榮獲資通訊產業鑽石獎，評審團對其內部AI組織升級...

今晤賴總統 鳳凰城市長蓋蕾歌：台積電投資1650億美元 確保供應鏈韌性

美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌（Kate Gallego）訪台，今天下午將會見賴清德總統。外交部長林佳龍昨晚宴請蓋蕾歌...

中華電成「大大寬頻」第二大股東 國泰蔡家、呂芳銘、練台生也參一咖

有線電視業者大豐電（6184）旗下小金雞「大大寬頻」即將掛牌興櫃，翻開大大寬頻十大股東名冊個個來頭不小，電信龍頭中華電信成為第二大股東，國泰蔡家、鴻海前副總裁呂芳銘也成為股東之一。

輝達不會讓伺服器業者不用玩！技嘉葉培城談怎克服兩逆風拚2026大成長

輝達Vera Rubin伺服器出貨在即，市場盛傳輝達加大採購力，直接下單3大伺服器代工廠以Level 10（伺服器機櫃）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。