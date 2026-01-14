台灣大獲商周「AI創新百強」 自研AI技術助企業落地實戰

商業周刊主辦的首屆「AI創新百強」今日公布2026年獲獎名單，台灣大哥大榮獲資通訊產業鑽石獎，評審團對其內部AI組織升級與外部AI解方應用落地的表現給予肯定。台灣大透過對內的「超人計畫」加速組織升級，已有逾七成同仁在日常工作中導入AI與RPA工具；對外則憑藉自研AI技術助力資安反詐，並建構台灣語言語料庫，打造具備中、台、英、客四種語言混合語音辨識的ASR技術，協助企業邁入落地實戰。

台灣大哥大總經理林之晨表示，在擁抱AI代理的實戰階段，真正挑戰不在於系統整合與部署，而在於是否能解決同仁真正痛點，轉化為可衡量的正循環。他指出，台灣大哥大將持續基於Telco+Tech策略，將AI技術轉化為解決方案，尤其在客服、銷售、資安、軟體開發等關鍵領域，助企業一站式導入並加速落地。

台灣大資訊長蔡祈岩認為，AI能否規模化落地的關鍵，不在於模型強度，而在於是否可控、可信賴並長期穩定運行。他表示，公司以電信級資安、通訊可靠度與營運韌性為基礎，將AI技術深度嵌入企業流程，讓AI成為可衡量且可複製的系統能力。

在內部培訓方面，台灣大推動「超人計畫」加速同仁AI升級，目前將RPA落實於工作的應用比例達七成，遍布公司所有單位。此外，公司內部也導入AI Agent，成功串聯企業Helpdesk與各部門規章制度、操作手冊等文件，提供全年無休的個人助理服務。

在語言科技與資安布局上，台灣大協助進行上億字符合台灣語境的高品質中文語料策展，成為大型語言模型本地化訓練的關鍵資源，並將成果貢獻至國際開源社群。同時，台灣大投入AI防詐與跨平台偵測技術，將資安防護化被動為積極預警，並響應數發部「AI領航計畫」，攜手企業與執法單位共築反詐生態系。