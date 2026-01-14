Meta上調今年AI智慧眼鏡產能 台系供應鏈振奮

根據彭博社指出，全球AI智慧眼鏡龍頭廠Meta與眼鏡大廠依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）正積極評估今年擴大AI智慧眼鏡產能，預計將年產能上調至2,000萬副，甚至未來考慮擴增至3,000萬副，顯示相當看好市場前景，有助於宏達電（2498）、英濟（3294）、揚明光（3504）、玉晶光（3406）等AI智慧眼鏡概念股受惠。

根據市調機構Omdia推測，Meta在2025年全年AI智慧眼鏡出貨量約550萬副，在市場中占據絕對主導地位，如今再度發出豪語，將產能激增近四倍，來到2,000萬副，意味著今年將是AI智慧眼鏡爆發元年。

彭博社進一步表示，現階段Meta正在縮減其他硬體項目，並將資源集中到AI智慧眼鏡部門，除透過自身技術實力外，也結合歐洲眼鏡產業龍頭依視路羅薩奧蒂卡來鞏固市場地位。據悉，雙強自從去年正式聯手後，已在北美市場開出銷售紅盤。

事實上，Meta今年初時就已對外宣布將暫停AI智慧眼鏡的國際市場推展，原因是北美市場銷售優於預期，致使產品供不應求，而產能無法短時間跟上，因此忍痛暫緩開拓國際市場，如此「甜蜜的負擔」著實讓Google、三星等競爭對手相當欣羨。

報導稱，過去Meta執行長祖克伯曾為「元宇宙」策略投入數十億美元巨額資金，但虛擬實境裝置始終未能開啟大眾市場。隨著策略調整，祖克柏目前已將重心轉向AI，並將智慧眼鏡定位為更具現實市場潛力的載體，既能承載AI能力，也更容易被一般消費者接受。

業界人士分析，目前Meta在全球AI智慧眼鏡市占率已高達七成，今年還要擴增四倍產能，象徵AI智慧眼鏡市場需求即將迎來「史無前例的爆發期」，不僅Meta受益，包括Google、三星、宏達電等品牌廠均將同步受惠，迎接AI智慧眼鏡產業黃金成長期到來。

針對台廠在AI眼鏡布局，宏達電去年已推出首款AI眼鏡VIVE Eagle，獲得不少市場回響，並在台灣市場成功創造話題；據傳目前第二代已正在加速開發中，藉此卡位今年市場商機。

至於其他AI智慧眼鏡零組件方面，玉晶光、揚明光主要提供光學模組與鏡頭，英濟則具備機光電整合與微投影技術，被市場認為未來在智慧眼鏡領域有很大的發揮空間。