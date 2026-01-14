南亞科技連續六年榮獲CDP氣候變遷與水安全雙領導等級

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

南亞科技（2408）參與國際碳揭露專案組織（CDP）2025年度評比，於「氣候變遷」（Climate Change）與「水安全」（Water Security）兩項評比結果，均獲得最高評級（A List）佳績。2025年全球總計約有2萬3千多家企業回覆問卷，僅877家（4%）入選A List，肯定南亞科技在氣候變遷減緩與調適及水資源管理的績效表現。

南亞科技總經理李培瑛表示，南亞科技身為全球半導體產業鏈一員，深知自然、氣候與水資源對公司營運之連結與影響，除以建立全面性的氣候與自然風險評估流程外，並將持續以創新實踐永續、攜手供應商布局綠色價值鏈，共同尋求環境治理的最佳解方，以強化企業的氣候與自然韌性。

南亞科技於2025年發行第二本氣候暨自然相關財務揭露報告書，透過整合TCFD與TNFD架構，建立全面性的氣候與自然風險評估流程，並採取相應的管理措施，以強化企業的氣候與自然韌性。

2024年，南亞科技以行動實踐低碳願景，溫室氣體範疇一與範疇二排放量較2020年減少12.9%，範疇三產品單位排放量亦較2020年降低19.4%，表現遠優於原訂SBTi減量目標。同時，再生能源使用量年增43.9%，達35,230 MWh，相當於減少碳排放1.7萬公噸。

水資源永續管理亦是南亞科技重點關注項目，為提升企業用水韌性，公司建構來源水多元化，包含大圳原水、自來水及雨水回收等，確保廠內用水來源穩定供應。於廠區內亦執行多項節水措施與建置廢水回收系統，2024年總回收水量達559萬公噸，並於同年獲得可持續水管理（Alliance for Water Stewardship, AWS）最高評級-白金級認證，持續透過良好水管理、用水平衡、優良水質、水重要相關區域及安全用水環境等五大面向，實踐水資源永續管理。

南亞科

