聯華電子再度於MSCI ESG評比獲AA肯定

聯華電子（2303）14日宣布，於MSCI公布的ESG評級（MSCI ESG Ratings）中獲評為AA級，為連續3年獲得此肯定。本次評比涵蓋全球240家「半導體及半導體設備產業」企業，聯電為2025台灣半導體業者表現最佳。

同時，聯電亦入選MSCI全球社會責任投資指數（MSCI ACWI SRI Index）、MSCI全球精選指數（MSCI ACWI Selection Index）及MSCI新興市場精選指數（MSCI Emerging Markets Selection Index）等成分股，在永續發展ESG領域的持續努力與卓越表現受MSCI 高度肯定。