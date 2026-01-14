磐旭智能展拓展高附加價值AI應用 迎接2026營收雙位數成長

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

磐儀（3594）旗下磐旭智能2025年營運表現持續升溫，旗下智慧零售終端設備出貨放量，成為集團營收的重要引擎。李明董事長指出，隨著智慧零售、自助化設備與AI應用需求持續擴大，磐旭智能已建立穩定的成長基礎，2026年營收目標將挑戰雙位數成長，成長動能強。

在鞏固既有零售設備出貨動能的同時，磐旭智能亦積極透過國際展會布局高附加價值應用。公司於美國紐約參與全球最大零售科技展NRF Retail’s Big Show，展示整合AI與邊緣運算的無人商店解決方案，吸引多家國際系統整合商與零售品牌洽談合作。

受惠於零售數位化、自助化與智慧營運需求持續攀升，磐旭智能於2025年推出多款零售應用產品，涵蓋零售PDA、平板電腦與Kiosk，成功切入連鎖零售與餐飲市場，並創造穩定且可持續的營收動能，成為推升營運成長的關鍵來源之一。

此次展出以MediaTek Genio 720為核心所開發的AI BOX（Box PC），結合AI攝影機，可即時分析消費者行為，包括商品拿取次數、來客數（People Counting）、消費者進出動線與結帳等待時間等關鍵數據，協助零售業者進行精準行銷與營運優化，進一步提升整體營運效率與客單價。公司指出，該 AI 無人商店解決方案屬於高附加價值、專案型應用，有助提升整體產品組合的價值層級。

公司表示，透過美國 NRF 展出，成功將零售終端設備延伸至 AI 無人商店等高附加價值應用，不僅提升海外市場能見度，也為後續專案型與高毛利應用奠定基礎。在自助化設備與AI應用雙引擎帶動下，相關布局有助強化集團中長期營運動能。

在新型態零售模式方面，磐旭智能推出10吋零售平板，通過EMVCo LoA認證，支援NFC非接觸式支付與條碼掃描，並具備市場少見的「頂部感應支付」設計，鎖定日本壽司連鎖、咖啡品牌與桌邊服務應用，協助業者提升交易效率與服務品質。

展望2026年，磐旭智能表示，隨著AI BOX結合LLM應用逐步落地，以及產業型PDA、智慧零售與機器視覺等解決方案持續擴大應用場域。公司將持續深化軟硬體整合與國際市場布局，強化高附加價值應用比重，推動整體營運規模與成長動能邁向新階段。

