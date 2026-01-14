快訊

泰國重大意外！火車撞倒塌起重機脫軌 釀22死79傷多名重傷

大陸用語「青提之亂」還沒結束？業者沉默兩天再發聲：已完成相關蒐證

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

對等關稅若降至15% 連賢明：傳產在美市場一大利多

中央社／ 台北14日電

傳出台美關稅談判接近達成協議，美國對台進口關稅將降至15%。中經院院長連賢明表示，如果屬實，代表台灣被美國視為供應鏈關鍵角色，也是台灣過去十幾年來第一次有機會在美國市場中和日本、韓國在相同基礎上競爭，對台灣傳統產業在美國市場競爭會是一大利多。

紐約時報引述數名知情人士的說法，指台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，且台積電會增加對美投資，至少再建5座半導體廠。

連賢明於臉書發文表示，看到紐時消息，他有3點看法，首先，台美貿易談判應該告一段落，只是會不會如紐時預測於1月底確定，他個人有所保留，畢竟美國總統川普還忙於伊朗、古巴事務，應該不太有時間管到台灣貿易協議。

第二，假設稅率真的是15%不疊加，這項稅率幾乎可說是「準最惠國待遇」，和日本、韓國、歐盟相同，代表台灣被美國視為對美供應鏈關鍵角色。

第三，這項稅率應該是台灣過去十幾年來第一次有機會在美國市場中，和日本、韓國在相同基礎競爭，因為過去即使在世界貿易組織（WTO）下，台灣稅率還是比日韓高，這對台灣的傳統產業在美國市場競爭應該會是一大利多。

