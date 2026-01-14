美股太貴、政策多變？ 法人點名日股成「避風港」兼具改革紅利

全球資金流向出現轉折，日本市場重新站上聚光燈。法人指出，隨估值優勢浮現、企業治理持續改善，加上外資持股比率攀升至十年新高，日本兼具穩定現金流與成長潛力，在政策力挺半導體產業與AI需求延續下，日股後市表現備受市場期待。

台新日本半導體ETF基金（00951）研究團隊指出，過去幾年全球資金湧向美國與新興市場，日本只是邊角，但至進入2025 年後，全球資金正尋找低估值、穩定現金流、企業治理進步的市場，日本符合這三大條件，因此國際資金重新配置日本，特別是外資持股比率已升破 30%，創十年新高。

隨著外資的回流，日股後市仍有高點可期。從資產配置角度來看，日本同時具備成熟市場的穩定度與結構改革帶來的潛在上行空間，風險報酬結構相對均衡，適度提高日股比重具備合理性。

在投資組合中，日股可部分取代估值偏高且政策不確定性增加的美股部位，或作為分散新興市場高波動風險的替代選項。其產業結構與歐美市場差異明顯，有助於降低整體組合相關性。

在產業布局方面，台新日本半導體ETF基金（00951）研究團隊表示，高市延續安倍「經濟再興」的精神，但把重點從「貨幣寬鬆」轉向「實質投資」，而半導體被明確列為「國家戰略產業」。

政府將提供補助、稅減與技術支援，Rapidus、Sony、台積電熊本廠都屬於這條主軸，「政策＋全球趨勢」雙重驅動的板塊，加上AI與晶片需求延續，未來2–3年半導體仍是日本成長主軸的龍頭族群，建議優先布局日本半導體ETF。