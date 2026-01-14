快訊

將成獨夫全斗煥第二？南韓尹錫悅被求處死刑仍無悔意

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

美股太貴、政策多變？ 法人點名日股成「避風港」兼具改革紅利

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

全球資金流向出現轉折，日本市場重新站上聚光燈。法人指出，隨估值優勢浮現、企業治理持續改善，加上外資持股比率攀升至十年新高，日本兼具穩定現金流與成長潛力，在政策力挺半導體產業與AI需求延續下，日股後市表現備受市場期待。

台新日本半導體ETF基金（00951）研究團隊指出，過去幾年全球資金湧向美國與新興市場，日本只是邊角，但至進入2025 年後，全球資金正尋找低估值、穩定現金流、企業治理進步的市場，日本符合這三大條件，因此國際資金重新配置日本，特別是外資持股比率已升破 30%，創十年新高。

隨著外資的回流，日股後市仍有高點可期。從資產配置角度來看，日本同時具備成熟市場的穩定度與結構改革帶來的潛在上行空間，風險報酬結構相對均衡，適度提高日股比重具備合理性。

在投資組合中，日股可部分取代估值偏高且政策不確定性增加的美股部位，或作為分散新興市場高波動風險的替代選項。其產業結構與歐美市場差異明顯，有助於降低整體組合相關性。

在產業布局方面，台新日本半導體ETF基金（00951）研究團隊表示，高市延續安倍「經濟再興」的精神，但把重點從「貨幣寬鬆」轉向「實質投資」，而半導體被明確列為「國家戰略產業」。

政府將提供補助、稅減與技術支援，Rapidus、Sony、台積電熊本廠都屬於這條主軸，「政策＋全球趨勢」雙重驅動的板塊，加上AI與晶片需求延續，未來2–3年半導體仍是日本成長主軸的龍頭族群，建議優先布局日本半導體ETF。

日本 新興市場 半導體

延伸閱讀

聲優諏訪部順一分享32年前剛出社會薪資單！網嘆：日本薪水怎麼都沒漲

去日本看展覽變貴了！11所博物館、美術館擬推「雙重票價」 外國人最多貴3倍

2026日本新開幕設施5選：寶可夢主題樂園、博物館、文化景點一次看

日解散眾院傳聞助攻「日股噴＋日幣跌」 網笑：政治變動成利多

相關新聞

輝達不會讓伺服器業者不用玩！技嘉葉培城談怎克服兩逆風拚2026大成長

輝達Vera Rubin伺服器出貨在即，市場盛傳輝達加大採購力，直接下單3大伺服器代工廠以Level 10（伺服器機櫃）...

今晤賴總統 鳳凰城市長蓋蕾歌：台積電投資1650億美元 確保供應鏈韌性

美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌（Kate Gallego）訪台，今天下午將會見賴清德總統。外交部長林佳龍昨晚宴請蓋蕾歌...

中華電成「大大寬頻」第二大股東 國泰蔡家、呂芳銘、練台生也參一咖

有線電視業者大豐電（6184）旗下小金雞「大大寬頻」即將掛牌興櫃，翻開大大寬頻十大股東名冊個個來頭不小，電信龍頭中華電信成為第二大股東，富邦蔡家、鴻海前副總裁呂芳銘也成為股東之一。

8吋晶圓廠傳漲價 法人：後市回歸基本面

研調機構發布最新報告指出，台積電（2330）、Samsung降低8吋晶圓代工產能，而AI驅動電源管理相關晶片需求強勁，將...

台積電被要求在美擴廠之際 魏哲家現身台中餐廳用餐 老闆樂歪了

就在美方傳出要求台積電必須在美國增設至少5座晶圓廠的當兒，總裁魏哲家前晚輕鬆現身台中市以烤鴨聞名的知名餐廳「鴨片館」用餐...

【總編開箱】半導體供應鏈赴美 台灣還剩多少「不可替代性」？

紐約時報引述知情人士報導，台灣將與日、韓一樣，輸美商品課徵15%關稅，台積電也將承諾在美國再蓋至少5座半導體工廠；行政院經貿談判辦公室沒證實也沒否認，僅強調台美有大致共識，還說與美洽談以「台灣模式」供應鏈合作。「台灣模式」就是副總統蕭美琴最先披露的「生態系」一起投資，無論是在野黨批評的「外移」還是國發會說的「複製」，美國是贏了，但台灣換到什麼？又剩下什麼？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。