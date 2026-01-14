今晤賴總統 鳳凰城市長蓋蕾歌：台積電投資1650億美元 確保供應鏈韌性

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
外交部長林佳龍致贈美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌（Kate Gallego）台灣木雕禮品並合影。圖／外交部提供
外交部長林佳龍致贈美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌（Kate Gallego）台灣木雕禮品並合影。圖／外交部提供

美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌（Kate Gallego）訪台，今天下午將會見賴清德總統。外交部林佳龍昨晚宴請蓋蕾歌訪團，林佳龍表示，鳳凰城及亞利桑納州近年已成為我國企業在美重要據點，雙邊高科技產業合作成果持續拓展。蓋蕾歌指出，隨著台積電宣布在美投資1650億美元，鳳凰城將持續與台灣攜手深化高科技合作並確保供應鏈韌性。

外交部今天表示，林佳龍昨晚在歡迎晚宴致詞時表示，台灣在半導體、人工智慧及先進製造等高科技產業具備關鍵優勢，在全球供應鏈中扮演重要角色，也是美國在科技領域值得信賴的合作夥伴。

林佳龍說，鳳凰城及亞利桑納州近年已成為我國企業在美重要據點，雙邊高科技產業合作成果持續拓展。林佳龍也歡迎星宇航空開啟台北、鳳凰城直航班機，將有助促進人流、物流與資金往來，強化產業鏈結。台灣與鳳凰城市將持續推動產業合作與人才交流，深化雙邊夥伴關係，打造更具韌性的高科技供應鏈。

蓋蕾歌致詞時感謝我國政府邀請訪台，並表示值此台美高科技產業合作發展的重要時刻，此行彰顯鳳凰城與台灣的緊密夥伴關係。蓋蕾歌指出，隨著台積電宣布在美投資1650億美元，鳳凰城將持續與台灣攜手深化高科技合作並確保供應鏈韌性。蓋蕾歌期待雙方持續推動教育、培訓合作及青年交流，並在航太及生技醫藥等前瞻科技領域拓展合作機會，讓雙方人民共享合作成果。

外交部歡迎蓋蕾歌率團三度訪台，並盼持續與鳳凰城市及亞利桑納州深化夥伴關係，攜手推動供應鏈韌性、產業合作與雙向投資，共同促進台美經貿關係穩健發展。外交部表示，蓋蕾歌訪團此行另晉見賴總統、副總統蕭美琴，拜會台南市政府及台北市政府，並與我國高科技產業代表交流，就雙邊經貿合作進行交流，拓展合作機會。

