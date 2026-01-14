中華電成「大大寬頻」第二大股東 蔡宏圖、呂芳銘、練台生也參一咖

有線電視業者大豐電（6184）旗下小金雞「大大寬頻」即將掛牌興櫃，翻開大大寬頻十大股東名冊個個來頭不小，電信龍頭中華電信成為第二大股東，國泰金控董事長蔡宏圖、鴻海前副總裁呂芳銘也成為股東之一。

對於股東陣容龐大，大豐電暨大大寬頻董事長張銘志表示，好公司大家都想投資。

大大寬頻股東名單中，大豐有線電視持股63.17%，中華電信持股4,800張，持股比例8%，成為第二大股東，其他股東包含高一投資持股4.5%，良耀投資持股1.25%、大無畏全球投控持股1.22%，大無畏投資持股1.17%，宏志實業、悅視界及年代網路各持有1%，大豐電大股東戴永輝持股0.96%。

有趣的是，掌握台灣最大的寬頻網路的電信龍頭中華電信，居然投資競爭陣營有線電視寬頻業務「大大寬頻」，並成為第二大股東，雖然持股及投資金額目前不大，但業界認為，未來策略結盟的象徵意義遠大於實質意義。

中華電信僅低調回覆：「本公司投資布局係依公司業務發展需求規劃，不對個案特別說明。」

而宏志實業據聞為國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下投資公司，日前才買下蔡家祖產改建的「敦南霖園」。

悅視界則為鴻海前副總裁呂芳銘個人資金成立的控股公司Dynami Vision；大大寬頻策略投資TBC旗下台灣寬頻通訊顧問，投資7億元取得12.727%股權，未來目標持股兩成。年代董事長練台生則透過年代網際事業投資；此外，良耀投資負責人林孟勤也是台灣第四大有線電視多系統台數科前董事兼股東。

大豐電集團旗下寬頻業務屬子公司「大大寬頻」，日前大大寬頻資本額擴大為6億，配合IPO股權分散，大豐電股權降至63.17%，預計15日舉行興櫃前業績發表會。

張銘志表示，大大寬頻規劃興櫃滿六個月後，將申請上市，成為台灣第一批數位通訊加上區域經營掛牌的新型寬頻網路營運商，未來大豐電將持續合併大大寬頻財報。

近年「大大寬頻」品牌積極策略結盟，整合大豐電及TBC寬頻用戶，張銘志指出，現在大大寬頻品牌用戶60萬戶，市占率僅8.7%，仍有極大成長空間，未來更將從「寬頻網路運營商」進化為「服務平台業者」，未來擴大營運版圖，已經建置北中南400G聯網骨幹網路，可望串連IDC機房，並開發連鎖型企業用戶投入AI客服、AI內容應用、金融科技與資料中心相關投資，未來五到十年要持續開發連鎖企業及區域型標案，參與投資中型IDC，進入機房代管及管理服務。