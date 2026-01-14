美台關稅傳有望調降 激勵重電族群強勢反彈

紐約時報引述知情人士報導，台灣將與日、韓一樣，輸美商品課徵15%關稅，台積電也將承諾在美國再蓋至少5座半導體工廠；行政院經貿談判辦公室沒證實也沒否認，僅強調台美有大致共識，還說與美洽談以「台灣模式」供應鏈合作。「台灣模式」就是副總統蕭美琴最先披露的「生態系」一起投資，無論是在野黨批評的「外移」還是國發會說的「複製」，美國是贏了，但台灣換到什麼？又剩下什麼？

2026-01-14 05:50