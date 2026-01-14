美台關稅傳有望調降 激勵重電族群強勢反彈
紐約時報日前報導美國政府與台灣接近達成貿易協議，美對台進口關稅將降至15%，市場預期重電廠商銷往北美市場關稅負擔可降低，華城電機、士電、亞力今天早盤齊攻漲停893元、198元及108.5元。
中興電盤中漲逾7%，大同及電機大廠東元盤中勁揚約9%。
華城先前分析，目前20%關稅之中，華城大約負擔6%，已與客戶達成關稅友好轉嫁的合作模式，預估今年關稅變數對訂單影響程度有限，預期2027年到2028年新接訂單，不會有關稅變數。
華城2025年前11月外銷占整體業績比重超過55%，預期未來外銷比重會持續增加。
士電規劃北美市場業績每年至少成長超過2成，持續開發北美市場外，士電也積極布局日本和東南亞市場。
士電指出，北美市場大部分客戶可自行吸收關稅，北美市場應用電力需求相對殷切。
亞力正規劃在美國成立子公司，不排除擴充產能製造中大型變壓器，進軍人工智慧AI能源需求市場。
展望人工智慧（AI）資料中心連結外部電力基礎建設，市場評估台廠包括華城、士電、中興電、亞力等，積極切入AI資料中心應用關鍵重電設備，今年可持續受惠拉貨力道。
