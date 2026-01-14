輝達 H200 將在陸開賣 技嘉葉培城：中國工廠產能隨時啟動

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導

美國政府與中國大陸就輝達H200開賣與否大舉攻防。技嘉（2376）董事長葉培城認為中國最終仍會購買，因為國內有很大的需求，技嘉因大陸產能充沛將可在地製造，目前技嘉AI伺服器100%在非中國大陸市場生產。

美國商務部同意輝達可將H200賣往中國大陸，輝達必須證明美國境內仍有足夠的H200晶片供應，且中國客戶則須展現已有充分的安全程序，且不得將晶片用於軍事用途，更不能購買超過美國客戶50%訂單，但中國大陸當局也反制推出禁購令，雙方對H200開賣事件展開拉鋸。

對此葉培城認為，這應該是在營造一個談判的氣氛條件，他認為因中國大陸確實有很大的需求，最終還是會買H200，只是因為現在中國自研晶片公司紛紛IPO，這些公司股價大漲，一聽到H200可以進口又大幅暴跌，而政府不希望暴漲暴跌。

目前已經掛牌的中國晶片股包括摩爾線程、寒武紀，百度晶片部門及兆易創新等公司也計畫掛牌中。

但葉培城認為，中國大陸內部對H200算力需求仍很大，H200進口對其幫助很大，故若開賣，技嘉有把握能搶得商機，因為技嘉在中國有足夠大的產能因應，只是因貿易戰產能利用率銳減，現在若H200進中國，技嘉可以馬上進入量產程序。

技嘉 晶片

