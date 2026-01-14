能率旗下宏羚攜手奧義賽博 搶攻企業 AI 資安市場商機

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

能率創新（5392）旗下子公司-準興櫃公司宏羚公司（7885）宣布與榮獲國發會Next Big獎、被市場視為「資安國家代表隊」的奧義賽博（7823）展開合作，共同切入企業終端資安防護市場，宣示台灣終端資安整合服務版圖正式成形。隨著企業數位化與AI應用加速，資安風險的戰線正快速向終端設備延伸。過去長期被視為單純輸出工具的印表機等事務機器，如今已成為企業資安體系中最容易被忽略、卻風險極高的破口。

宏羚公司長期深耕印表機等事務機器出租、銷售與耗材服務市場，累積服務客戶已超過4萬家，橫跨科技、製造、金融、服務業，以及公部門等。由於這些企業的管理部門早已與宏羚公司形成穩定且高黏著度的服務關係，因此宏羚公司容易在既有客戶信任基礎下，由現有設備與維運服務上，延伸至資安防護與代管服務，創造其他新進資安業者難以複製的商業優勢。

近年印表機等事務機已不再單純只是輸出設備，而是具備儲存、運算與網路的微型電腦設備，能接觸內部文件、帳務資料甚至核心系統。然而，台灣多數企業在資安部署上，仍聚焦於IT機房設備與個人終端電腦。不過隨著2025年今周刊專訪，已有駭客利用印表機作為入侵企業的起點，從而進行資料竊取或勒索攻擊，因此終端設備資安防護已成為企業下一階段的剛性需求。

透過本次的合作，奧義賽博的AI自動化資安能力得以直接落地至宏羚公司所服務的企業終端與辦公場域，而宏羚公司則藉由整合資安監控、設備管理與維運服務，讓印表機等事務機器正式被納入企業整體資安治理核心，形成從設備端到資安代管的一站式解決方案。

隨著資安服務的各面向布局，宏羚公司將重新定義公司未來發展方向，從硬體的角色——從一次性銷售或租賃，轉為資安與軟體服務的入口。隨著資安服務逐步擴充，未來具續約性與較高附加價值的服務型收入也會不斷提升，長期將有助於提升獲利品質與企業評價。

資安 印表機 市場

