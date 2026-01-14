快訊

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

蘋果攜手谷歌！Gemini升級版Siri令人期待 最快有望本月底搶先體驗

CoWoS 與 SoIC 應用今年起大幅擴張 台積推進混合封裝 日月光借勢崛起

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求轉向多元化，先進封裝產業正迎來典範轉移。DIGITIMES觀察，2026年起CoWoS與SoIC等先進封裝應用範圍從高階雲端AI加速器擴散至伺服器CPU、交換器、路由器與邊緣AI晶片等。此趨勢不僅驅使台積電戰略性推進混合封裝，更帶動全球供應鏈從單一體系走向多軌並行的新格局。

CoWoS與SoIC等先進封裝成為AI時代異質整合的關鍵平台，其應用範圍正從最初的高階雲端AI加速器擴散至伺服器CPU、交換器、路由器與邊緣AI晶片。此趨勢的驅動力來自於晶片核心數、I/O頻寬的爆炸性成長、SerDes速度提高，以及2與3奈米先進製程高昂的成本。

對此，全球先進封裝供應鏈將產生兩大變化。第一，台積電除加速擴充CoWoS產能外，亦以SoIC為核心與CoWoS組合成混合封裝方案，鎖定2奈米世代的需求。DIGITIMES預估2026年年底台積電SoIC產能將年增122%，大幅升至2萬片，與CoWoS共同成為先進封裝重要基石。

第二，非台積電先進封裝體系崛起。在地緣政治風險分散與客戶尋求多重供應來源的需求下，全球先進封裝走向多軌並行的新格局。非台積電體系迅速崛起，如日月光投控，不僅是台積電OS（on Substrate）委外的核心夥伴，其自有先進封裝技術FoCoS發展亦有成。

艾克爾（Amkor）則先憑藉其2.5D TSV技術切入NVIDIA H20供應鏈，再以自有S-SWIFT技術獲得NVIDIA信賴封裝其GB10晶片，未來艾克爾將利用其美國亞利桑那廠區擴大美國在地化角色；英特爾（Intel）則以其擁有的EMIB和Foveros兩大先進封裝技術，結合美國本土產能，滿足政策型訂單需求。

DIGITIMES認為，先進封裝產業已從過去的單一核心，轉變為去中心化，未來將走向異質整合技術深度、成本效率與區域化產能布局的綜合性策略競爭。

台積電 AI CoWoS

延伸閱讀

台積電遭點名落實DEI！網嘆「危害恐大於1000億」：重演面板慘劇？

紐時：台銷美關稅將降至15% 台積電承諾在美再蓋五座廠

台積電3奈米定調台灣優先 對美擴大投資案可望保留彈性

日月光投控斥資28億擴產 旗下矽品購入聯合再生竹南廠房

相關新聞

輝達不會讓伺服器業者不用玩！技嘉葉培城談怎克服兩逆風拚2026大成長

輝達Vera Rubin伺服器出貨在即，市場盛傳輝達加大採購力，直接下單3大伺服器代工廠以Level 10（伺服器機櫃）...

今晤賴總統 鳳凰城市長蓋蕾歌：台積電投資1650億美元 確保供應鏈韌性

美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋蕾歌（Kate Gallego）訪台，今天下午將會見賴清德總統。外交部長林佳龍昨晚宴請蓋蕾歌...

中華電成「大大寬頻」第二大股東 蔡宏圖、呂芳銘、練台生也參一咖

有線電視業者大豐電（6184）旗下小金雞「大大寬頻」即將掛牌興櫃，翻開大大寬頻十大股東名冊個個來頭不小，電信龍頭中華電信...

8吋晶圓廠傳漲價 法人：後市回歸基本面

研調機構發布最新報告指出，台積電（2330）、Samsung降低8吋晶圓代工產能，而AI驅動電源管理相關晶片需求強勁，將...

台積電被要求在美擴廠之際 魏哲家現身台中餐廳用餐 老闆樂歪了

就在美方傳出要求台積電必須在美國增設至少5座晶圓廠的當兒，總裁魏哲家前晚輕鬆現身台中市以烤鴨聞名的知名餐廳「鴨片館」用餐...

【總編開箱】半導體供應鏈赴美 台灣還剩多少「不可替代性」？

紐約時報引述知情人士報導，台灣將與日、韓一樣，輸美商品課徵15%關稅，台積電也將承諾在美國再蓋至少5座半導體工廠；行政院經貿談判辦公室沒證實也沒否認，僅強調台美有大致共識，還說與美洽談以「台灣模式」供應鏈合作。「台灣模式」就是副總統蕭美琴最先披露的「生態系」一起投資，無論是在野黨批評的「外移」還是國發會說的「複製」，美國是贏了，但台灣換到什麼？又剩下什麼？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。