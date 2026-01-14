輝達不會讓伺服器業者不用玩！技嘉葉培城談怎克服兩逆風拚2026大成長

輝達Vera Rubin伺服器出貨在即，市場盛傳輝達加大採購力，直接下單3大伺服器代工廠以Level 10（伺服器機櫃）交貨給客戶，此舉將改變AI伺服器產業遊戲規則，對此技嘉董事長葉培城透露，經直接詢問輝達的答案是：只針對4家CSP客戶，葉培城指出，「讓其他伺服器業者不用玩」不符輝達的企業文化。

技嘉AI伺服器業績2025年大成長50%，2026年也將大成長，但股價陷入低本益比及子公司技鋼分拆路迢迢兩大挑戰。董事長葉培城13日抱怨連問「合理嗎？」技嘉2025年EPS將超過18元，一般投資人估AI概念股本益比20倍，但技嘉不到13倍，凸顯AI時代資金集中化，非資金青睞股邊緣化效應。

繼大立光老董林恩平抱怨公司本益比低於光學股同業後，葉培城也於舞台致詞時，忍不住指出「我們知道我們很不錯，對未來展望都有把握，可是投資大眾好像不是那麼瞭解，這個稍稍有小缺憾。」他致詞後，向媒體解釋，本益比13倍，2026年將有一定比例大成長，他連反問：這合理嗎？

外資2025年10月高點仍有技嘉持股15萬張，但隨後一路減碼，到最近一個交易日，持股水位已經跌破10萬張，技嘉股價也從317元波段高點跌至235.5元，跌幅超過25%。

技嘉所處的AI伺服器產業2026年面臨兩大逆風，技嘉集團本身則有分拆技鋼與否課題，對此葉培城一次解惑。

葉培城身為技嘉創辦人之一，技嘉今年成立40年，他念茲在茲的就是維護技嘉價值，這也讓他一路對技鋼何時分拆態度保守低調。

技鋼2022年成立，2023年業績480億元，2024年業績就翻倍達1330億元，2025年技鋼業績已經來到2000億元，再成長50%，帶動技嘉集團2025年EPS將衝破18元，連續3年業績創新高，但技鋼角色吃重的副效應也在發酵：伺服器業績占比逾6成，集團分拆子公司上市櫃之路迢迢。

由於AI伺服器單價高，業績爆衝，佔技嘉營收比重連續3年超過5成，2026年法人更預估將衝破6成，一旦分拆，技嘉本身母體價值將流失大半，成為第一隱憂，第二是根據證交所上市審查條款，不允許上市櫃公司分拆核心事業後再上市櫃，擔心會影響母公司繼續上市條件，這也是廣達集團旗下伺服器事業體雲達分拆獨立上市櫃之路不易同樣原因。

不過，即便技鋼在技嘉沒有長出下一個50%新事業前夕恐難自行IPO，但不影響技嘉2026年業績表現。

葉培城對今年兩道逆風：記憶體大漲及NVIDIA大改Vera Rubin平台的採購策略變數，均樂觀以對。

他表示，雖然有記憶體漲價跟缺貨外在變數，但技嘉跟三大記憶體原廠有良好長期合作關係，在給長期訂單（數量）採購合約下，原廠願意支持，即便不能100%滿足所需，且價格是浮動式每月更新，但至少量的部分沒有問題，故他預估2026年伺服器業績也有同樣比例的大成長。

而葉培城說的大成長底氣，在於接獲Nebius、Corewave、MegaSpeed等新平台Vera Rubin訂單在手，讓技嘉業績能見度到年底。

對於產業傳出，輝達加大採購力道，從供應運算模組改為直接供應L10伺服器機箱，讓伺服器ODM業者加值空間（設計、客製化、自主決策零組件提高利潤）優勢不再，對此葉培城表示，技嘉也格外關注此次，隨時緊盯輝達決策，但獲得答案是：輝達新方案只限4大CSP客戶。

由於技嘉的客戶以二三線雲端及算力中心客戶為主，企業客戶也是著墨重點，與鴻海、緯創、廣達專注的四大CSP客戶不衝突，也讓葉培城強調，雖NVIDIA改變策略，Vera Rubin平台將採直接下單運算模組L10，由上述3公司組裝供貨方式因應，但跟技嘉專注的客戶沒有衝突，也不受影響。

葉培城解釋，三線CSP可能一次只要3~5機櫃伺服器，需要大量工程師資源，三大廠不可能服務，輝達也不可能直接交貨L10給客戶，跳過技嘉。