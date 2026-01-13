聽新聞
0:00 / 0:00

川普警告科技巨頭 AI用電自己付

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

美國總統川普表示，微軟將宣布相關措施，確保在因應ＡＩ需求、興建更多資料中心之際，美國民眾不會面臨電力費用上漲。

川普十二日在社群媒體發文表示，「我絕不希望美國人因為資料中心而支付更高的電費。因此，我的政府正與美國主要科技公司合作，要求他們對美國人民做出承諾，未來幾周我們將有許多消息可以宣布。」

川普說，儘管資料中心是ＡＩ熱潮的關鍵，但「興建這些設施的大型科技公司必須『自行負擔成本』」。他表示，微軟將進行「重大調整」，但未具體說明內容。

川普表示，樂見微軟努力抑制電力價格，並暗示其他公司也將做出類似承諾。他說，「微軟將自本周起進行重大調整，確保美國人不會因該公司的用電而『替他們埋單』，也就是支付更高電費帳單。」

微軟十二日並未立即回應川普的貼文。不過，微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）計畫於十三日在華盛頓的一場活動中發表相關聲明。

隨著美國期中選舉將在今年底登場，川普正設法壓低消費者物價。儘管川普政府在各國ＡＩ競賽的過程中大力支持資料中心建設，但這波快速擴建導致部分相關電費暴漲，如今正威脅共和黨在國會的多數席次。這也讓美國電網的營運單位與監管機構感到棘手，他們必須設法分攤這筆成本，同時確保電力供應可靠且充足。

ＣＮＢＣ去年底報導，美國電力公司在八月向消費者收取的電費，較一年前上漲百分之六，包括那些設有許多資料中心的州。

延伸閱讀

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

北京出手？美襲委後對伊朗「磨刀霍霍」 陸學者分析取決川普1動作

不是伊朗！白宮暗示川普正在監控1地情勢 照片曝光掀熱議

伊朗示威屍體成堆恐6000死 哈米尼嗆川普「遲早被推翻」

相關新聞

蘋果結盟谷歌 Siri導入Gemini AI

蘋果公司（Apple）十二日宣布，今年稍晚推出的更新版Siri將採用Google的Gemini人工智慧（ＡＩ）模型，深化...

DeepSeek拚進化 背書、思考分流

大陸人工智慧公司深度求索（DeepSeek）近年爆紅，如今在傳出可能於二月發布新一代旗艦ＡＩ模型DeepSeek V4之...

川普警告科技巨頭 AI用電自己付

美國總統川普表示，微軟將宣布相關措施，確保在因應ＡＩ需求、興建更多資料中心之際，美國民眾不會面臨電力費用上漲。

台積電被要求在美擴廠之際 魏哲家現身台中餐廳用餐 老闆樂歪了

就在美方傳出要求台積電必須在美國增設至少5座晶圓廠的當兒，總裁魏哲家前晚輕鬆現身台中市以烤鴨聞名的知名餐廳「鴨片館」用餐...

環球晶榮獲TCSA永續報告白金級 天下永續公民獎排名攀升

環球晶（6488）於2025年 ESG 外部評鑑中表現亮眼，不僅在「TCSA 台灣企業永續獎」中以永續報告書獲得最高等級...

資策會MIC發布2026 CES四大重點 筆電將轉型為AI代理平台

資策會產業情報研究所（MIC）即將於16日舉辦《CES 2026展會重點觀測—智慧終端革新x AI服務的新競局》研討會，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。