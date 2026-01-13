快訊

日夜溫差大！周三清晨低溫下探10度 下周緊接另波冷氣團

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果結盟谷歌 Siri導入Gemini AI

聯合報／ 編譯林奇賢季晶晶黃筱晴／綜合報導
蘋果導入Gemini，有望大幅改善Siri 長期以來被詬病反應不夠聰明的問題。記者林澔一／攝影
蘋果導入Gemini，有望大幅改善Siri 長期以來被詬病反應不夠聰明的問題。記者林澔一／攝影

蘋果公司（Apple）十二日宣布，今年稍晚推出的更新版Siri將採用Google的Gemini人工智慧（ＡＩ）模型，深化兩家科技巨擘在ＡＩ時代的聯盟，消息激勵Google母公司字母（Alphabet）市值十二日突破四兆美元，成為繼輝達、微軟及蘋果之後，第四家跨過四兆美元門檻的美國科技公司。

Google表示，「在謹慎評估後，蘋果決定以Google的ＡＩ技術，提供蘋果基礎模型最具效能的基礎」，Google的Gemini模型也將驅動蘋果未來的Apple Intelligence功能。雙方並未揭露財務細節，彭博去年十一月報導指出，蘋果計畫每年向Google支付約十億美元，以Gemini支援ＡＩ版Siri。

這項為期多年的合作協議對Google而言是一項關鍵背書，強化Alphabet與OpenAI相競爭的實力。Gemini技術已驅動三星電子Galaxy AI的大部分功能，而與Siri的合作更為Google開啟龐大市場，直接觸及蘋果超過廿億台的活躍裝置。

蘋果與Google均強調此合作並非排他性，蘋果也說不影響整合ChatGPT的合作，勢必引發外界對蘋果與OpenAI既有夥伴關係的質疑。蘋果二○二四年底把ChatGPT整合至其裝置中，使Siri能於用戶同意下，將複雜查詢轉由ChatGPT處理。

Equisights研究公司執行長塔爾桑尼亞分析，蘋果選用Gemini模型，意味OpenAI在蘋果生態中的角色將轉向更偏支援性，ChatGPT主要定位於處理用戶主動選擇的複雜查詢，而非預設的智慧核心。

為追趕OpenAI在產業中的早期領先地位，Google近來全面加碼投入尖端模型，以及圖像與影片生成技術。Google去年的資本支出已上看九三○億美元，且Google提前預告，今年的資本支出可望顯著提升，顯示Google在ＡＩ基礎建設上的積極佈局。

這並非兩大科技巨頭首次在競爭中尋求合作。回顧過往，雙方最知名的合作莫過於Google長期支付費用，以維持在Safari瀏覽器上的預設搜尋引擎地位。

然而，蘋果與Google合作也引來對市場集中度的擔憂。特斯拉執行長馬斯克便在社群平台Ｘ上發文指出，「這對Google來說似乎是一種不合理的權力集中，考慮到他們同時掌握Android和Chrome。」馬斯克旗下ＡＩ公司xAI正透過構建基礎模型與投入龐大基礎設施，試圖與業內主要參與者競爭。

延伸閱讀

五角大廈推動採用AI技術 將導入Grok餵美軍數據

蘋果新Siri攜手谷歌Gemini 馬斯克批反競爭行為

伊朗當局封鎖網路 民眾利用星鏈突圍

Siri要變聰明了…蘋果Google大合作 激勵Alphabet市值突破4兆美元

相關新聞

蘋果結盟谷歌 Siri導入Gemini AI

蘋果公司（Apple）十二日宣布，今年稍晚推出的更新版Siri將採用Google的Gemini人工智慧（ＡＩ）模型，深化...

DeepSeek拚進化 背書、思考分流

大陸人工智慧公司深度求索（DeepSeek）近年爆紅，如今在傳出可能於二月發布新一代旗艦ＡＩ模型DeepSeek V4之...

川普警告科技巨頭 AI用電自己付

美國總統川普表示，微軟將宣布相關措施，確保在因應ＡＩ需求、興建更多資料中心之際，美國民眾不會面臨電力費用上漲。

台積電被要求在美擴廠之際 魏哲家現身台中餐廳用餐 老闆樂歪了

就在美方傳出要求台積電必須在美國增設至少5座晶圓廠的當兒，總裁魏哲家前晚輕鬆現身台中市以烤鴨聞名的知名餐廳「鴨片館」用餐...

環球晶榮獲TCSA永續報告白金級 天下永續公民獎排名攀升

環球晶（6488）於2025年 ESG 外部評鑑中表現亮眼，不僅在「TCSA 台灣企業永續獎」中以永續報告書獲得最高等級...

資策會MIC發布2026 CES四大重點 筆電將轉型為AI代理平台

資策會產業情報研究所（MIC）即將於16日舉辦《CES 2026展會重點觀測—智慧終端革新x AI服務的新競局》研討會，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。