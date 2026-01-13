快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台積電總裁魏哲家（右）前晚輕鬆現身台中市以烤鴨聞名的知名餐廳「鴨片館」用餐，老闆張學霖認出他，在和魏哲家合影後送上南投紫南宮2026「馬年錢母」。圖／取自鴨片館臉書粉絲頁
就在美方傳出要求台積電必須在美國增設至少5座晶圓廠的當兒，總裁魏哲家前晚輕鬆現身台中市以烤鴨聞名的知名餐廳「鴨片館」用餐，老闆張學霖認出他，在和魏哲家合影後送上南投紫南宮2026「馬年錢母」，同時也把照片貼上了網，引起許多友人驚呼「貴客臨門，要發啦！」

張學霖說，魏哲家原本低調用餐，但被客人認出後要求合影，客人開心的拍照並說「居然有幸遇到總裁」，魏哲家回說「我常來啊，你們也常來鴨片館就會遇到我」讓張學霖說「太感動太大心」。

張學霖代表鴨片館送給魏哲家紫南宮錢母，預祝台積電「2026馬到成功，股市屢創高峰」不過有網友看到此留言說，「魏總裁比紫南宮的錢母還有錢 老闆還是留著自己用吧😂」，也有人說「黃仁勳應該也要來了」，張學霖回說「有機會」，還有多人驚呼「天啊！So lucky」、「貴客臨門，生意興隆越來越旺」。

據了解，魏哲家常在台中市走動，也有人在新光三越或大遠百見過他在逛街購物，但卻不見得會每次與人合影，因此能在鴨片館與用餐客人合影，應該是頗為幸運，也是對該餐廳的肯定。

台積電總裁魏哲家（中）前晚輕鬆現身台中市以烤鴨聞名的知名餐廳「鴨片館」用餐，老闆張學霖（右）認出他，在和魏哲家合影後送上南投紫南宮2026「馬年錢母」。圖／取自鴨片館臉書粉絲頁
台積電總裁魏哲家前晚輕鬆現身台中市以烤鴨聞名的知名餐廳「鴨片館」用餐，客人認出他並要求合影。圖／取自鴨片館臉書粉絲頁
魏哲家 台積電 紫南宮

台積電被要求在美擴廠之際 魏哲家現身台中餐廳用餐 老闆樂歪了

