蘋果將深化與Google合作 智慧助理超進化變萬事通

蘋果將深化與Google合作，藉由Google的AI模型Gemini，可望加速蘋果發展AI技術，並為長期缺乏進展的AI助理Siri帶來全新面貌，讓蘋果裝置在未來搖身變成生活化智慧助理，進而推動蘋果裝置搭上全新代理式（Agentic）AI新商機。

據了解，Siri未來導入Google的Gemini模型後，將讓Siri在語音辨識更生活化及智慧化，加上使用者最在意的照片、影片編輯功能有望更加強大，讓修圖或圖片生成更自然，以及可應用領域更廣泛，讓既有的Siri或Apple Intelligence成為使用者最可靠的智慧助理。

業界分析，蘋果近年在生成式AI發展腳步嚴重落後對手，使得Siri表現也開始為人詬病，消費者開始轉而使用ChatGPT及Gemini等相關應用程式，蘋果目前也開始積極重視相關問題，並在2024年導入ChatGPT，同時重組自家AI團隊，力求追趕上不斷發展的AI市場。

這次Google與蘋果深化AI合作，也引來一段小插曲。由於Google手握Android和Chrome等關鍵王牌，特斯拉執行長馬斯克為此在社群平台X上發文批評：「這對Google來說，似乎是一種不合理的權力集中。」