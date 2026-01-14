蘋果將深化與Google合作 智慧助理超進化變萬事通

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者蘇嘉維／綜合報導

蘋果將深化與Google合作，藉由Google的AI模型Gemini，可望加速蘋果發展AI技術，並為長期缺乏進展的AI助理Siri帶來全新面貌，讓蘋果裝置在未來搖身變成生活化智慧助理，進而推動蘋果裝置搭上全新代理式（Agentic）AI新商機。

據了解，Siri未來導入Google的Gemini模型後，將讓Siri在語音辨識更生活化及智慧化，加上使用者最在意的照片、影片編輯功能有望更加強大，讓修圖或圖片生成更自然，以及可應用領域更廣泛，讓既有的Siri或Apple Intelligence成為使用者最可靠的智慧助理。

業界分析，蘋果近年在生成式AI發展腳步嚴重落後對手，使得Siri表現也開始為人詬病，消費者開始轉而使用ChatGPT及Gemini等相關應用程式，蘋果目前也開始積極重視相關問題，並在2024年導入ChatGPT，同時重組自家AI團隊，力求追趕上不斷發展的AI市場。

這次Google與蘋果深化AI合作，也引來一段小插曲。由於Google手握Android和Chrome等關鍵王牌，特斯拉執行長馬斯克為此在社群平台X上發文批評：「這對Google來說，似乎是一種不合理的權力集中。」

AI 蘋果 Google

五角大廈推動採用AI技術 將導入Grok餵美軍數據

蘋果新Siri攜手谷歌Gemini 馬斯克批反競爭行為

伊朗當局封鎖網路 民眾利用星鏈突圍

馬斯克挺儲能衝AI電力 台達電、光寶、錸德、大同成贏家

台積3奈米爆單 先衝刺台灣產能

美台對等關稅協議即將拍板，紐時披露代價是台積電承諾追加在美增建五座晶圓廠。但據調查，台積電三奈米製程訂單需求超乎預期，儘...

台積電擴大對美投資 專家警告：半導體最精銳產能將移往美國

紐約時報報導，美國對台對等關稅調降，台積電大幅增加對美投資是條件之一。台經院產經資料庫總監劉佩真說，考慮回收期，台積電不...

蘋果結盟谷歌 Siri導入Gemini AI

蘋果公司（Apple）十二日宣布，今年稍晚推出的更新版Siri將採用Google的Gemini人工智慧（ＡＩ）模型，深化...

蘋果、Google強強聯手攻AI 帶旺鴻海、廣達等台鏈

蘋果、Google於美國時間12日宣布AI大合作，蘋果將在今年稍晚推出的新版Siri中，採用Google的Gemini模...

蘋果與Google在AI大合作 TPU協力廠光聖、華星光贏家

蘋果與Google在AI大合作，將催動Google加快衝刺自研TPU市場，並藉由強化光通訊技術推進速度，藉此拓展AI運算...

蘋果將深化與Google合作 智慧助理超進化變萬事通

蘋果將深化與Google合作，藉由Google的AI模型Gemini，可望加速蘋果發展AI技術，並為長期缺乏進展的AI助...

