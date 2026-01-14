蘋果與Google在AI大合作 TPU協力廠光聖、華星光贏家
蘋果與Google在AI大合作，將催動Google加快衝刺自研TPU市場，並藉由強化光通訊技術推進速度，藉此拓展AI運算腳步。隨著Google光通訊布局將大放異彩，華星光（4979）、光聖（6442）等台灣光通訊廠早已攻入Google TPU供應鏈，將成大贏家。
Google、蘋果達成AI新合作布局後，外界預期，未來Google將持續加大在AI基礎建設的建置力道，其中，Google自研TPU平台自然成為其AI伺服器重點布局。
據了解，Google TPU平台早在v4／v5世代就已經具備OSC（光路交換器）技術，當前出貨主流TPUv7更早已被Google列為必要規格，以每個Rack的Google TPUv7規格為例，單是OSC就需要至少280個接口端子，相較先前的v4平台達到翻倍成長，激勵光通訊市場進入爆發成長階段。
法人看好，隨Google不斷擴大TPU平台建置數量，相關光通訊協力廠華星光及光聖出貨動能將衝高。其中，華星光在Google TPU的光通訊領域當中，主要以800G規格產品出貨，且成功推動業績動能持續攻高。
華星光近期業績發燙，去年12月營收4.21億元、2025年營收43.85億元，同寫新猷。受惠新產能持續開出挹注，及大客戶AI伺服器不斷拉高光通訊支援規格，2026年營運有望再締新猷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言